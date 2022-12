Las lucecicas de Navidad

Ninguna Navidad había estado Zamora tan ‘encendida’ como esta. Ha habido como una especie de ‘pique’ entre las tres instituciones que se llevan la palma. Diputación, Ayuntamiento y Caja Rural. La Junta de Castilla y León como si no tuviera Delegación Territorial en Zamora. No se le ve un detalle. Me importa un comino si dentro de la delegación ponen bolicas, espumillón, lucecicas y hasta un abeto. En la calle no tienen presencia y eso que son los que gobiernan los intereses de esta comunidad autónoma.

Lo que no entiendo es por qué única y exclusivamente Caja Rural debe ser la que dé el callo, si se me permite la expresión. Por un lado con la campaña del 10% y por el otro con ese festival lumínico al que ha añadido el Nacimiento del 25 Aniversario de su Fundación que lleva con mano firme Feliciano Ferrero. El resto de bancos como si no tuvieran presencia en la ciudad. Ya se han encargado de cerrar sus sucursales en la provincia. Me encanta cuando miro hacia los balcones y ventanas de mis convecinos y veo las luces guiñando sus destellos y anunciando que son algo más que casas, que son hogares donde habita todo lo bueno y bello que deseo a las familias zamoranas Me gusta que, frente a tanto elemento navideño importado de otras culturas, como el abeto, permanezca el belén, permanezca el nacimiento que es lo que en realidad se conmemora, la venida del Hijo de Dios hecho hombre a la Tierra, para redimir nuestros pecados. No hay generosidad mayor. La Diputación Provincial, Luis Santana, Rogelio Lorenzo, la familia Vidales, la catedral de Zamora, las hermanitas de la Caridad del Hogar Reina de la Paz, algunas plantas de los hospitales, algún que otro templo y en muchos hogares zamoranos, el Nacimiento del Niño Jesús está presente. En casa es lo primero que pongo. Sin olvidarme de un precioso y diminuto Niño Jesús al que mi buena madre abrigó su desnudez con una sayita blanca la mar de primorosa, recostando su cuerpecito en una almohadita más blandita y cómoda que la tradicional paja. ¡Dios mío, cuánto y cuánto te echo de menos, mamá, cuánto y cuánto te necesito, qué difícil todo sin ti! Por lo menos, este 2022, que cuenta poco a poco sus días, se ha encendido alegrando la monotonía de esta ciudad bañada por el agua de la lluvia que tanto necesitábamos, pero, por favor, sin pasarse. Ha habido días que daba la sensación de diluvio universal. Me encanta cuando miro hacia los balcones y ventanas de mis convecinos y veo las luces guiñando sus destellos y anunciando que son algo más que casas, que son hogares donde habita todo lo bueno y bello que deseo a las familias zamoranas: salud, amor, paz. Que todo eso y más se encienda también en sus corazones. Ya le he dado al interruptor, por si se les olvida.