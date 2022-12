Hace muchos años, cuando yo era una niña en la escuela, en el repaso de profesiones de las madres era habitual que mis compañeros dijesen que las suyas trabajaban en casa. Recuerdo que a mí me sorprendía, porque en mi familia no solamente tenía empleo mi madre, sino incluso su madre, es decir, una de mis maravillosas abuelas.

Mis dos abuelas, Consuelo y Esperanza, me transmitieron algunos de los valores más importantes en la vida: Chelo, volcada en el cuidado a los propios en su hogar y en su vida, me enseñó el amor que brota de una cazuela de garbanzos o un plato de croquetas, la importancia de escuchar a quienes tenemos al lado y a entender que no somos el centro del universo, sino una pequeña parte de él.

Esperanza, mujer moderna y viajera que ejerció una profesión, condujo largos años su propio coche y aprendió a nadar entrados los sesenta años -para demostrarse que podía hacerlo, entre otras razones-, me enseñó el valor del autocuidado, la importancia de sentirse bien con una misma y a diferenciar lo que los demás esperan de ti de lo que tú quieres hacer. Cada año me cuenta puntualmente que fue ella la que llevó en coche a mi madre al hospital porque yo me empeñé en nacer antes de la hora de comer. Pero si yo la llamo por su cumpleaños por la tarde o por la noche, no la encuentro en casa: siempre está de festejo. Y al hacerlo me enseña una vez más algo importante de la vida.

El paso del tiempo me robó el consuelo y lo viví con inmensa pena, pero nos dejó a todos la esperanza. Una esperanza tan sonriente y elegante como solo puede serlo ella.

Esperanza Leal Sanabria cumplió 99 años ayer, 18 de diciembre. Toda tu familia estamos deseando verte llegar a centenaria, como lo es ya tu amiga Rufina. Será en otra vuelta de sol y ese día nos alegraremos de verte maquillada, con las uñas pintadas, modelito nuevo, un peinado precioso y con ganas de salir a tus diversiones de siempre: el teatro, la música, las conferencias, los cafés y los encuentros”.

Tu nieta Elisa.

Elisa Rapado