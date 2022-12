¡Al menos una tregua, por Dios!

Por estas fechas, suelen estar en primera línea de conversaciones y mensajes los buenos deseos presentes y futuros. Parece como si el mundo y las actitudes del personal hubiesen dado un cambio radical respecto al resto del año. Hacemos nuestro lo de “Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad”. Al menos, verbalmente y de puertas para afuera. Algo es algo, porque, la verdad, en cuanto pasan los Reyes (o antes) volvemos a las andadas. Y así año tras año, pero, en estos finales de diciembre, nos hacemos la ilusión de que somos, y seremos, de otra manera. Son unas fechas de ensanchar el corazón, olvidar agravios y rencores y dar protagonismo a lo espiritual por encima de egoísmos, materialismos y zancadillas al semejante. Es el llamado espíritu navideño, ese que nos hace contemplar con otros ojos lo que nos rodea, el ayer y lo que nos espera. Amén.

Ese sentimiento que ya nos atrapa, y que aumentará conforme se acerque la Nochebuena, me lleva a pedir una tregua en esta batahola diaria que nos tiene el alma en vilo. (He utilizado esta palabra casi en desuso, batahola, porque creo que algunos de sus sinónimos reflejan perfectamente el clima político que estamos padeciendo en España. Fíjense: ruido, bulla, bullicio, jaleo, follón, griterío, alboroto, barahúnda, escándalo, tumulto, guirigay, tiberio… También equivale a jarana y juerga, pero no creo que sea este el caso, aunque algunos se lo tomen así; a divertirse soltando insultos y montando broncas y que tiemble el misterio).

Serían de agradecer unos cuantos días sin crispación, con cierta tranquilidad y con eso que predicamos tanto pero que tan poco hacemos en nuestra vida diaria, es decir paz

Y digo lo de pedir una tregua, incluso un armisticio, porque el ambiente político se está haciendo irrespirable y amenaza con dividir a la sociedad más de lo que ya se nota en cualquier charla. Y en esas charlas también se palpa un hartazgo que va creciendo sin parar. Con motivo del día de la Constitución y la jornada de puertas abiertas en el Congreso, varios medios de comunicación hicieron encuestas a los visitantes. Lo que vi y oí no dejaba lugar a dudas: la inmensa mayoría de los entrevistados pedía a los diputados que dejaran de insultarse, que se comportaran como personas civilizadas, que se respetaran, que acabaran con los espectáculos que nos estaban ¿brindando? a diario. Una señora espetó: “¿Qué ejemplo nos están dando a la gente corriente?; si esto lo hacen personas con estudios, apaga y vámonos”. Tenía toda la razón la buena mujer, pero ella misma sabía que era predicar en el desierto.

¿Le hizo alguien caso? No, claro que no. Y la mejor prueba es lo ocurrido esta misma semana con la batahola montada con la reforma del Código Penal, los delitos de sedición y malversación, los coletazos (que no acabarán nunca) de la ley del “Solo sí es sí”, las acusaciones de golpe de estado, de ataques a la Constitución, negativas a votar una ley, abandono de algunos diputados, abucheos, broncas, ovaciones sin venir a cuento… Y las formas, ay las formas. Acertaba la mujer citada cuando se preguntaba aquello de “¿qué ejemplo nos están dando?”. Se puede discrepar, ser duro en las críticas, pero, hombre, respetando al rival, con educación, sin exabruptos ni improperios, sin deslegitimar a nadie, sin ridiculizar y menospreciar con palabras gruesas al otro y, ojo, pensando en el ciudadano, en el receptor de esas normas que se ¿discuten?, y no solo en la clientela propia y en arañar unos cuantos votos de cara al año electoral que se avecina. Y, puestos a reclamar, que usen, si saben, un poco de ironía, de sentido del humor. Repasen, si es que las han leído, las anécdotas parlamentarias de hace décadas y décadas que recogió en sus maravillosas crónicas el gran Luis Carandell. Aprenderían mucho. Otra cosa es que sepan usarlo.

No nos vendría nada mal esa tregua navideña a la que hago alusión. Respiraríamos todos e, incluso, podríamos imaginar que las cosas iban a cambiar, que llegarían al Parlamento la civilización, la bonhomía, la moderación y el respeto mutuo. Serían de agradecer unos cuantos días sin crispación, con cierta tranquilidad y con eso que predicamos tanto pero que tan poco hacemos en nuestra vida diaria, es decir paz. Me temo que va ser difícil esta meta. Algún precedente es nefasto. Verbigracia: en la cena navideña del PP madrileño, Isabel Ayuso aprovechó para llamar “tirano” a Pedro Sánchez. Y eso que la cena era navideña y se sobreentendía que había espíritu navideño.

Por eso tengo mis dudas. Pero hay que pedir esa tregua. Por intentarlo…

¡Felices días, PAZ y PAN para todos y que 2023 no nos haga perder la esperanza en un futuro mejor!