Hace justamente un año (bueno, para ser más exactos, el 19 de diciembre de 2021), escribía en esta misma ventana una columna con el título “Humanidad”. Hoy vuelvo a emplear el mismo vocablo porque en estas fechas coincide de nuevo la elección de la palabra del año, que la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) dará a conocer en los próximos días. Recuerdo que “vacuna” fue la palabra de 2021, término seleccionado por su especial repercusión en los medios de comunicación de todo el mundo y su interés desde el punto de vista lingüístico. Pero también lo hago porque sigo pensando que la “humanidad” refleja un modo de ser y de actuar con profundas consecuencias en nuestra vida cotidiana. Es decir, estoy convencido de que, si su significado se pusiera en práctica, ¡otro gallo nos cantaría! Y si no, consulten, lean y saboreen la definición que nos brinda el diccionario de la Real Academia Española de dicho vocablo: “Capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas”. ¿Qué les parece?

Y ahora vienen las implicaciones, claro. Porque, como siempre, no debemos ni podemos quedarnos mirando para las musarañas, pensando que esa capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia los demás es algo que se consigue con solo leerlo o imaginarlo. Espero que usted no sea alguien que razona de esa guisa, porque entonces me decepcionaría profundamente. Espero y deseo que, por el contrario, usted sea alguien que trata de sentir la definición y que se esmera por aplicarla en el día a día, es decir, en el trabajo, en el hogar, en el colegio, en la peña de amigos, en la barra del bar, en los partidos de fútbol, etc. Y espero que lo hagan todas las personas, indistintamente de la responsabilidad que se tenga en esos ámbitos a la hora de tomar decisiones. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, yo soy el directivo de una empresa, la “humanidad” debe visualizarse en las relaciones con mis trabajadores; que si yo soy el directivo de una organización social, la “humanidad” debe mascarse en el ambiente. Y así hasta el final.

Y en ese final aparecen otros escenarios que no pueden pasarse por alto. Pensemos en la gestión de los asuntos públicos, esto es, en las decisiones que deben tomarse en, por ejemplo, la ONU, la Comisión Europea, el Consejo de Ministros, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León o la Corporación Municipal de cualquier localidad de este país. ¿Ustedes creen que las decisiones o los acuerdos aprobados en esos ámbitos serían los mismos si se tuviera presente el significado de la palabra “humanidad”? Yo lo tengo muy claro: en numerosas ocasiones, serían muy diferentes. Y por llegar un poco más lejos: ¿ustedes no piensan que los conflictos armados, las guerras y las violencias, que con tanto horror se viven en tantos ámbitos (países, hogares, empresas, colegios o redes sociales), son el resultado de una falta de humanidad muy evidente? Si responden “sí”, muchas gracias, porque al menos ya somos dos: usted y yo. Sin embargo, estoy convencido de que somos muchísimos más. Porque sin humanidad, créanme, no somos nada.