Por una nueva política

Conmina este Gobierno a su opositor a que cumpla con nuestra Constitución, al no cumplir con la renovación del ( CGPJ), y me pregunto: ¿ cómo se pueden rebajar las penas por sedición a personas que declaran que volverán a delinquir contra nuestro Estado, vulnerando el Imperio de la Ley?

El Imperio de la Ley es la Norma fundamental de Nuestra Carta Magna, y todos los ciudadanos sin excepción debemos cumplir.

Esta política anticuada y corrupta ningunea a los ciudadanos constantemente

Esta política anticuada y corrupta ningunea a los ciudadanos constantemente, a saber: La Ley Orgánica 1/1980 reguladora del (CGPJ) como órgano de gobierno del poder judicial, dicta que de los veinte miembros que integran el CGPJ, doce serán elegidos por jueces y magistrados, y los ocho restantes por las Cortes. La Ley Orgánica 2/1985, atribuye (dando marcha atrás) a las Cortes la elección de los doce miembros de procedencia judicial, y de esta manera el CGPJ, queda ninguneado por el Gobierno de turno; y por ende, el poder judicial queda anulado, y lo que es muy peligroso, queda tocada del ala, El Imperio de la Ley, y nuestra democracia. Los ciudadanos, y en concreto los zamoranos. No podemos seguir así, y tenemos que creer en nosotros mismos, pues tenemos mucho potencial, que la política actual, no sabe o no quiere comprender. Por la deriva actual de la forma de actuar en política, necesitamos un partido fuerte que mire por el interés de los zamoranos. Es la hora de abandonar el bipartidismo y creer en nosotros mismos.

Juan María Muradas