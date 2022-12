Menguan las vocaciones religiosas en España y crecen en África

La falta de vocaciones religiosas en España ha acelerado en las últimas décadas el persistente goteo de celdas vacías en la mayoría de los conventos, tanto de órdenes religiosas como de monjas y monjes de vida contemplativa. Algunas monjas de clausura han sorteado en parte la crisis incorporando a jóvenes procedentes de Asia y de África. Los resultados han sido desiguales, sobre todo con las jóvenes indias. Más perseverantes han sido las africanas, como demuestra su elevada presencia en las clarisas de Marchena (Sevilla), procedentes en su mayoría del África oriental.

No es ninguna casualidad que la escasez de vocaciones haya ocurrido en España al mismo tiempo que descendía vertiginosamente la natalidad y se producía un acelerado éxodo rural. Pero mientras aquí todos los años se cierran varios conventos de frailes, de monjes y de religiosas de clausura, en el continente africano afloran vocaciones a un ritmo similar al que sucedía en España pocos años antes de la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965).

No para paliar la escasez de vocaciones, sino para responder a la petición de varios obispos africanos, ya a finales del siglo pasado algunas monjas españolas de clausura decidieron abrir casas en África. En 1982 un grupo de 11 clarisas de Astudillo (Palencia) fueron a fundar un monasterio en Angola, cuando todavía había allí 54 monjas. Abrieron casa en Malange y posteriormente en Luanda. Las entrevisté pocos meses antes de ir a Angola y las visité en ambas ciudades en 2006, en Malange con el entonces obispo español de la diócesis, el intrépido Mons. Luis María Pérez de Onraita. En estas dos diócesis angolanas había entonces casi un centenar de monjas clarisas. Posteriormente, abrieron otro monasterio en Xai-Xai (Mozambique).

El auge de los monasterios en África compensa con creces la escasez de vocaciones religiosas en Europa en general y en España en particular y constatan que el epicentro del cristianismo ya no está en Occidente, sino en los llamados países del Tercer Mundo

En Waterfalls, cerca de Harare, capital de Zimbabue, visité en 1990 otro monasterio, fundado por cinco clarisas de Soria en 1986. Era domingo y brillaba un sol espléndido. Hablé con ellas después de participar en una misa en la que hubo cantos y danzas al ritmo de tambores. Las clarisas sabían muy bien que uno de los mayores problemas que tenía entonces Zimbabue era la proliferación del VIH. “Hay mucho sida –me aseguró la madre abadesa–, aunque el Gobierno no permite que se hable de ello. Un ministro ha muerto hace poco de esta enfermedad y su familia le quitó todo a su mujer; la dejaron en la calle y la acusaron incluso de ser la causante de la enfermedad y de la muerte de su marido, cuando la realidad es que los que contraen la enfermedad son los hombres, debido a su conducta desordenada y a su infidelidad conyugal”.

En Zimbabue se aseguraba entonces que el 80 por ciento de los soldados eran seropositivos. “El Señor –me dijo la madre abadesa– no puede querer estas cosas. Ante el drama del sida, empiezan a surgir muchas habladurías. Hace tres o cuatro meses unos curanderos extendieron el bulo de que la enfermedad se curaba violando a una chica virgen, si era negra, o acostándose con una mujer blanca, aunque no fuera virgen. Se dieron muchos casos de violaciones, aunque parece que esto ha remitido”. “¿Y ustedes no tuvieron miedo?”, le pregunté. “Miedo, no; pero sí cierta preocupación. A nosotras nos respetan muchísimo, porque nos ven como lo que somos: mujeres consagradas a Dios. Al africano esto le impacta mucho, porque todos tienen una gran estima de lo sagrado”.

No ha sucedido algo similar con los monjes, aunque he conocido a algunos en Senegal y en Togo. En un pueblo senegalés llamado Keur Mousa de mayoría musulmana, a poco más de 50 kilómetros de Dakar, se levanta un monasterio fundado en 1962 por nueve benedictinos franceses de Solesmes. Lo visité en 2003 y hablé con algunos monjes. Además de cultivar el huerto y elaborar sus productos, fabricaban unas koras magníficas. El Hno. Dominique, uno de los primeros monjes que llegaron de Solesmes a Keur Moussa, había dedicado buena parte de su vida a estudiar y mejorar la kora, un instrumento tradicional de la región y de muchos países del África Occidental, que toca habitualmente en sus conciertos el famoso cantante maliense Salif Keita. La kora lleva una caja de resonancia de una calabaza ahuecada cubierta de cuero, 21 cuerdas alienadas sobre el puente y un mástil. Se toca con las dos manos y semeja un arpa.

Según me contó el Hno. Dominique, había koras de tres clases: de una, de dos y de tres estrellas. Me aseguró: “Todas están fabricadas con el mismo material, pero el resultado final no siempre es el mismo”. Las que tenían un sonido más perfecto se clasificaban como de tres estrellas y eran bastante más caras, 6.000 euros en 2003. Las koras y los tambores han sustituido en las iglesias al armónium y a los órganos de tubos, pero se adecuan mejor al ritmo africano.

