En primer lugar, mi más cordial enhorabuena a la nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García Sánchez, deseándole todo tipo de éxitos en el desempeño de su nuevo cargo.

Alabo su sentido de la responsabilidad, pero además de las desgracias del pasado verano, originadas por los incendios, que tanto sufrimiento han causado a nuestros paisanos, a los cuales hemos mostrado nuestra solidaridad, y tan necesitados están de ayudas y apoyo económico inmediato para paliar los daños de todo tipo causados por los incendios, he de manifestarle que nuestra querida provincia de Zamora, viene sufriendo desde tiempos inmemoriales, lo inenarrable, verbigracia, léase por ejemplo, la despoblación, especialmente en el mundo rural, la carencia de industria, motivada por el cierre, sin fin, de fábricas que existían, especialmente de harinas, de galletas, de chocolate, tabaco, confección, de biodiesel en Valdescorriel, el cierre de la línea férrea Ruta de la Plata, etc..., y no sigo enumerando, para no incitar a mis queridos lectores y paisanos al pesimismo.

Le recuerdo, el manido refrán: “Obras son amores y no buenas razones “.

Para mirar el futuro con optimismo, los zamoranos necesitamos realidades concretas, visto lo visto, en el pasado, que han sido continuos nubarrones y cierres de empresas, comercios, pequeños negocios y la despoblación constante, especialmente el mundo rural.

Para que nuestra provincia salga adelante necesitamos inversiones y creación de puestos de trabajo, que no solamente retengan juventud, si no que atraigan mano de obra y siente población.

No dudo de las palabras del consejero de presidencia, señor Carnero, de que usted tiene capacidad de trabajo y gran conocimiento de los problemas de la provincia, todo ello me parece muy bien, pero los problemas necesitan solución, y teniendo en consideración que viene con ganas de trabajar y está abierta al diálogo, desde estas líneas le encomiendo una tarea, presumo sencilla, y le ruego tome interés en ella, cual es la reparación del camino agrícola de Valdescorriel a Villalpando, que está intransitable y presenta un estado tercermundista. Por poco se empieza, pasito a pasito.

Y otra tarea no tan sencilla, pero sí posible, pues nada es imposible, todo es cuestión de luchar sin descanso y con tesón, luche por la reapertura de la vía férrea Ruta de la Plata, tan necesaria para Zamora y su provincia, pues, si queremos que nuestra provincia se recupere económicamente, la reapertura de la Ruta de la Plata es imprescindible; no se comprende que puntos logísticos tan importantes como Benavente, no tengan ferrocarril en pleno siglo XXI, cuando en el siglo XIX, por su pagos, ya corría el tren.

Tomo sus palabras de que “en este momento en Zamora tenemos que apostar por la generación de empleo y caminar todos juntos”, me parece estupendo y aplaudo sus palabras, pero le indico que antes de resolver los problemas futuros, tenemos que resolver los presentes y espero que de una vez y para siempre se vaya suprimiendo la “cita previa”, y se reciba a los administrados en persona, para poder resolver sus problemas cotidianos y que cuando un ciudadano trate de ponerse en contacto con un organismo público para efectuar una consulta por teléfono, no salte una maquina con la conocida respuesta automática “en este momento todos nuestros operadores están ocupados, el tiempo de espera es de aproximadamente, cinco minutos. Inténtelo de nuevo más tarde.”

Por favor, ya está bien, la paciencia tiene un límite. Ruego tomen medidas para la atención personal y no exijan que los ciudadanos sean doctores en ingeniería informática y acerquen la administración y los servicios públicos a los ciudadanos, a todos los niveles y no se sigan creando cada día, más y más barreras.

Las administraciones públicas deben dar facilidades, de todo tipo, a los ciudadanos y así podremos remar todos juntos, por una Zamora más cercana y próspera, con buenos servicios sociales, servicios de autobuses a los pueblos, vías de comunicación en buen estado, incluidos los caminos vecinales, como el de Valdescorriel a Villapando, tan necesarios, pues, Zamora es una provincia eminentemente agrícola, servicios sanitarios y de educación, de lo contrario “ malorum causa”, dijo David y tiró el arpa.

Ánimo, y a luchar sin descanso por Zamora y su provincia, los zamoranos somos personas agradecidas y sabemos muy bien valorar el esfuerzo, porque nadie nos ha regalado nada y hemos tenido que ganarnos la vida a base de esfuerzo y sacrificio, en muchas ocasiones fuera de nuestro lugar de nacimiento.

Pedro Bécares de Lera