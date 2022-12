El laberinto de los sueños

Regreso a mí, a la Choza del Valle, donde acude el pasado sin ninguna dificultad, los recuerdos de antaño y otros no necesitados que entran en mi memoria, sin llamar a la puerta.

El presente es más dudoso para mí. He perdido mucha de la energía de la juventud. Pero en aquel entonces la plenitud embriagaba todo mi ser.

También la noche se había metido en mí, en mi alma, en la Choza, en el Rincón del Alma, en el trajín de mi destino.

En realidad, no sé en qué tiempo vivo, en qué año; se me acoplan los tiempos, las vivencias. Se me confunden los hechos que vivo en el alma y las sonrisas malogradas.

Pero me quedo con todo; volvería a repetir mi vida exactamente a la vivida, con sus gozos y sus sombras, en las orillas del sueño, sin quitar una coma.

Acuden determinados actos que yo no sé si son auténticos, vividos, o producto de mi enfermiza imaginación.

Me duele el alma.

Miro detenidamente hacia lo alto y la inmensidad de las estrellas que ennoblecen el cielo, me devuelven la paz, la calma interior.

Avanzo lentamente por el verde de la hierba veraniega del Valle, y siento el misterio, el agobio, la congoja.

Urgentemente busco de nuevo la manada de estrellas, la luna, y me aquieto, me amaino.

Atravieso en unos minutos varias edades de mi vida, y me desconcierta la extensión del olvido.

No tuve la mas mínima duda que el caminante era un tipo que se estaba buscando asimismo percatándose que los sueños los engendraba el. Exactamente yo. Pero también puedes ser tú

Busco el sendero que, del Valle, desde la hondonada, me acerca al Barrioseco. Los robles lo delimitan bien, marginados en las orillas, y la luna me permite verles una y otra vez.

Hacia la izquierda, después de haber caminado unos metros, veo la casa vieja de la “Papuda”, que murió siendo yo niño.

Todos los críos le tenían miedo -recuerdo lo que me cuentan-, porque acosaba cuando pasaban delante del pajar, buscándolos, corriéndolos, arañándolos; comía trozos de gallina cruda y chupaba, en la cuadra, las tetas de las vacas recién paridas, sacándoles la leche, la sangre. Se murió ahorcada en el balcón de su casa.

Metido en estos pensamientos viejos, de antaño, llego al final del camino, y ya en la carretera, veo en la distancia los claros de luna libando mi casa.

Se me acelera el corazón, la sangre turbándome en las venas, la totalidad de mi cuerpo.

Meto la llave en la cerradura y abro la puerta.

Subo a la buhardilla y desde lo alto visiono a Recobo: sus luces, farolas, el campanario de la iglesia. El cielo perturbado por las nubes.

La luna atrapa sin piedad todo el paisaje, implicándolo en el escándalo de la soledad y el silencio.

Aspiro el aire con fuerza; el que penetra por la ventana amplia y arrulla mis pensamientos; los acaricia.

Es el aire venido de la sierra: aire frío, mágico, impecable, que estimula mi memoria, trayéndome recuerdos, señalando caminos; los que debo de seguir para soñar.

A fin de cuentas, todos cuando nacemos, ni sabemos quiénes somos, ni cual el sendero que guiará nuestros pasos.

Con el transcurrir del tiempo, vamos tomando conciencia de lo que nos rodea, de lo que nos agrada y de lo que no.

Pero la capacidad de soñar, a nadie se le enseña, ni en el colegio, ni en la universidad. Es algo innato, circunstancial al ser humano, que empieza a hacerse preguntas, cogido de la mano del tiempo:

“¿Quién soy yo?”. “¿Hacia dónde camino? “. “ ¿Desde cuándo? “. “¿Quién me invoca las voces que me alcanzan?”.

Y muchas preguntas más. Unas las entendí perfectamente: ocupaban el territorio de la realidad; del vivir mejor o peor.

Otras preguntas no: las ignoraba. Especialmente las que señalaban el camino a seguir, las que buscaban la Ciudad del Soñar.

Aquellas -las voces- me indicaron un sendero lleno de piedras, guijarros, embarradas con bancos y riscos por aquí, y jeringuillas destrozadas empapadas en sangre y heroína, mas allá.

Me negué a transitarlo. Retrocedí inmediatamente, casi con desesperación.

Se me indico otro – empecé a dudar de las voces que me cuentan -, y lo inicie con ilimitadas precauciones, por pura intuición.

Conforme lo fui transitando, me percaté de que en sus orillas aparecían figuras desconocidas, amorfas, sin corporeidad, pero adscritas a una belleza que desprendía una luminosidad empapada en sueños. Sueños que me enviaban mensajes, exactamente los que había buscado siempre, a lo largo de mi existencia: el deseado camino de los laberintos.

No tuve la mas mínima duda que el caminante era un tipo que se estaba buscando asimismo percatándose que los sueños los engendraba el. Exactamente yo. Pero también puedes ser tú. Acompáñame si quieres.

Te invito.

(*) Catedrático Emérito de la Universidad de Alcalá