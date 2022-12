Adiós a las mascotas

Resulta chocante que el Gobierno de España, merced a la inestimable entrega y pasión de Ione Belarra por los animalitos que pueblan el cada vez menos hermoso Planeta Azul, se preocupe más por el bienestar de los animales que por el bienestar de los niños y los ancianos. La Ley de Bienestar Animal permitirá la entrada en vigor de un nuevo conjunto de leyes que velará por la protección de los animales. Entiendo que se velará por la protección de todos los animales. No sólo perros y gatos, también ratas, cucarachas, piojos, gallinas y terneros.

No puede haber bichitos de primera, segunda, tercera categoría e incluso de regional preferente. O se trata a todos los bichos por igual o la Ley se torna sectaria. Espero que se me entienda la ironía. No sé si la nueva Ley se focaliza solo en las mascotas, lo cual también me parece absurdo: las mascotas llevan la delantera al resto porque, desde el pasado enero, gozan de la consideración de “seres vivos y sintientes” y no como meros objetos- .

La protección a ciertas especies de seres humanos todavía no en peligro de extinción, se dejará para mejor momento

Estoy de acuerdo en que no se debe tratar a las mascotas como objetos, no lo son, pero sin pasarse. Porque resulta que el Gobierno de coalición de la izquierda española quiere llevar la protección animal aún más lejos. Hay personas peor tratadas que las mascotas y otros bichitos que también son de Dios aunque, esto último, no creo que le haga gracia a la descreída izquierda, sobre todo a la parte morada del Gobierno.

La nueva ley incluye una serie de obligaciones generales como mantener a los animales de compañía en perfectas condiciones, evitar la cría descontrolada, no dejarlos nunca solos dentro de los vehículos, limpiar sus heces y un largo etcétera. Se puede dejar al bebé solo en el coche con 40º en el exterior, pero a la mascota ni se le ocurra, se le puede caer el pelo. Junto a las obligaciones están las prohibiciones, como el cese de venta de las mascotas que podíamos adquirir en las tiendas de animales, además de las especies prohibidas, algunas de las cuales datan de antiguo como las cotorras argentinas a las que ahora hay que añadir, hamsters, cobayas, agapornis, arañas, reptiles exóticos, y cerdos vietnamitas.

Y, al loro, nunca mejor dicho, porque quienes incumplan las nuevas normas se enfrentarán a penas de cárcel de entre 18 y 24 meses si el animal fallece, de 36 meses si hay más de un agravante y la inhabilitación entre cinco y diez años para vivir o trabajar con animales. La protección a ciertas especies de seres humanos todavía no en peligro de extinción, se dejará para mejor momento.