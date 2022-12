No veo por ningún lado, a tenor de su significado, que sobre Irene Montero, la ministra del desastre del ‘sí es sí’, se haya ejercido violencia política alguna. Ni siquiera violencia verbal propiamente dicha si nos atenemos a las barbaridades que, el grupo al que pertenece la ex de Pablo Iglesias, dedica a sus adversarios e incluso a sus propios socios de Gobierno. Ha quedado perfectamente desmontado el discurso de Irene Montero y sus afines respecto a lo que las adalides del feminismo podemita han considerado violencia política.

Es verdad que la violencia representa el lado más oscuro de la política por lo que no puede convertirse en la principal herramienta para acaparar el poder. Los regímenes totalitarios la utilizan constantemente para evitar perderlo. No me diga por qué, me vienen a la memoria sátrapas como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua….

Lo ocurrido en el Congreso, mal que pese a Montero y demás compañeras moradas, no ha sido violencia política. Si acaso un exceso verbal, inadmisible en el parlamentarismo y que debe tener sanciones propias en la Cámara, siempre y cuando se apliquen con el mismo rasero a todas las formaciones. Y no que cierta izquierda parece tener bula, mientras el resto de la oposición se lleva el castigo.

Hay que explicarle a la señora Montero que la violencia política la suelen ejercer grupos terroristas, golpistas como sus amigos catalanes de ERC, incluso el genocidio. Dar a tomar una o dos cucharadas del jarabe que la Montero y compas, prescriben constantemente a la oposición, no es violencia política.

La persecución política y mediática que sufrió la señora Barberá, acabó con su vida. Aquello, por favor, recordemos, fue un infierno para ella. También era mujer.

Hay que tener memoria para todo. Por mucho tiempo que haya pasado, tampoco ha sido tanto, quiero recordar que contra la mejor alcaldesa que tuvo Valencia, Rita Barberá, sí se ejerció violencia política y que la izquierda se empleó a fondo. Lo he dicho siempre, la persecución política y mediática que sufrió la señora Barberá, acabó con su vida. Aquello, por favor, recordemos, fue un infierno para ella. También era mujer. No escuché a una sola feminista de las del momento, clamar por acabar con aquel acosamiento insoportable. Incluso muchos de los que un día comieron de su mano, se la mordieron sin piedad. El género humano es así.

Los casos se multiplican a la derecha. Cabe recordar cuando a Rosa Díez le impidieron por la fuerza dar una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid o en los inhumanos escraches sufridos por Cristina Cifuentes. Nadie ha resarcido a estas y otras políticas de los daños ocasionados. Algunos, y sobre todo algunas de los que hoy se mesan el cabello por las mofas a la ministra, se emplearon a fondo con sus adversarias.