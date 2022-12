Perdonen que me ponga pesado con eso de las reformas del Código Penal, pero es que, siendo como soy, o como pretendo ser, no puedo entender que haya personas en este país que vean en ellas otra cosa que no sea una bajada de pantalones del Presidente Sánchez para seguir contando con el apoyo de quienes, entiende él, pueden mantenerle en La Moncloa.

Otegui lo ha dicho tan claro como Rufián, cosa que es de agradecer: “Hay que seguir apoyando a Sánchez, pues mientras él esté en el poder a nosotros nos irá bien” Les faltó decir que les irá bien porque poco a poco han ido consiguiendo cuanto le han ido pidiendo, que no ha sido “moco de pavo”… Pues claro que la convivencia en las comunidades autónomas catalana y vasca es mejor ahora que hace unos años, como mucho mejor será cuando consigan todo lo que quieren (cuando unos padres dan a sus hijos todo cuanto éstos les demandan, solo para que les dejen en paz, malo). Por eso me pregunto ¿Y lo que quieren los independentistas catalanes y los vascos, es lo que quiere la mayoría del pueblo español, incluidos los catalanes y los vascos que se sienten españoles? ¿Y lo que quieren los independentistas catalanes y los vascos, es lo que quiere la mayoría del pueblo español, incluidos los catalanes y los vascos que se sienten españoles? Hoy no me quiero extender, pues ya me agota tanto oír hablar a Pedro Sánchez como escribir de él, pues me crispa pensar en la pasividad de un país que está asistiendo a su descomposición y no hace nada para poner remedio. Como he dicho otras veces: espero que las elecciones sirvan para recomponer el mapa que algunos están queriendo romper. ¡País!