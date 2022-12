Perdió España

No es el fútbol tema por el que sienta mínimo interés. La derrota de España frente a Marruecos podía ser muy significativa. Debemos asumir que no hay enemigo pequeño, los moritos jugaron por la grandeza de su país frente al mundo, nuestros compatriotas pudiera ser que sólo lo hicieran por a pasta. Hablando de dinero, valor que desconocen los jeques Midas del petróleo, pudiera existir una sibilina confabulación con barriles llenos de dólares con los que cerrar la boca y entumecer las piernas de nuestros jugadores. Esta pasta gansa para su M.R. Mohamed, sería como si Alá viniese a verlo y limarle por un tiempo de las ensoñaciones de pasear por Ceuta y Melilla a la vez que aprende a cuidar la viña y guardar la cerca de forma más discreta a como lo viene haciendo, por encima de las recomendaciones de los que mandan en España.

Puedo jurar que no me mueve ningún resentimiento, me limito a observar las cartas sobre el tapete.

F. Mario Santos