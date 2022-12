El ministerio más impopular

No es que haya un solo ministerio que se lleve, de entrada, el placet de la sociedad española en su conjunto. Pero si hay uno solo que concita lo peor de lo peor ese ministerio no es otro que el que preside la eximia ministra Irene Montero, la de las lágrimas de cocodrilo, la del feminismo a ultranza, la que enfrenta a hombres y mujeres, la que demoniza al hombre por ser diferente, la que se aplica una inexistente violencia política donde solo hay prescripción de un jarabe que ella ha puesto de moda.

El Ministerio de la Montero no da una a derechas, cosa por otro lado lógica, ¡hasta ahí podíamos llegar! Todo lo que toca se convierte en polémica. Anuncios, cambio constante de mobiliario en su despacho, conferencias, mítines, críticas, consejos, frases sin fundamento que no pasarán al obligado libro de ‘Frases y citas célebres’, en fin un maremágnum de insensateces que afortunadamente no calan en el público, más responsable y sensato. Hasta los más jóvenes empiezan a sentir rechazo ante tanta imbecilidad manifiesta.

No soy la única que tiene la sensación de que Montero, al respecto de las mujeres maltratadas, sostiene un relato en el que todas las mujeres se reflejen como víctimas de opresión por parte del varón, sean estas más o menos graves, reales o ficticias como señala el investigador interdisciplinar de género y colaborador de la Fundación para el Avance de la Libertad, Cristián Mejías. Es que no se está avanzando en materia de libertad, en materia de derechos, en materia de igualdad. Da la sensación de que el Ministerio de esta señora, con ella a la cabeza, fomentara la desigualdad a fuerzas de enfrentar a todos contra todos, en una especie de guerra de sexos que nadie entiende bien.

No creo que se deba estar constantemente fiscalizando el comportamiento de los varones. Como si todos hubieran adquirido, desde la adolescencia, el mismo pecado que, obviamente, es mortal. La ministra de la desigualdad lleva una deriva inquietante. Se ha visto recientemente con la tan traída y llevada ley del si es sí de la que se están burlando los verdaderos agresores. Su incapacidad para entender los matices penales es palmaria. Lejos de reconocer que ella y sus asesoras más directas son unas maulas, han preferido levantar el índice acusador y, tras defenderse a sí mismas, han acusado a los jueces de no aplicar correctamente la ley que las tres marías del ministerio, Montero, Rodríguez Pam y Victoria Rosell, han impulsado y que ha desencadenado reducciones de condena y excarcelaciones por doquier. Y, todavía se preguntan por qué es el ministerio más impopular