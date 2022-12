El día que la voluntad del hombre fracasó

En este momento en el que nuestros polítiquillos se tiran de los pelos, a cuenta de si hay que encarcelar a Benzema para que el Real B gane la Liga y liberar a los depredadores sexuales, o meter en el trullo al órgano superior de los jueces en pleno y excarcelar a los catalanes sediciosos, justo ahora se debate en Europa cómo rehacer la engañifa de la PAC.

Hacia el Monte del Destino, perdón, hacia los tenebrosos despachos de Bruselas, donde señores oscuros fraguaron la PAC de poder, se han encaminado los representantes de las diferentes administraciones y los dóciles sindicatos con la consigna impartida por la ominosa industria agroalimentaria bien aprendida.

Todos ellos firmes defensores de una PAC que siga conduciendo al hambre a los verdaderos productores de alimentos y sobrealimentando aún más las cuentas bancarias de parásitos y vividores.

Contra esta trapallada de PAC batallan los héroes de la comunidad del pago. Uno de los cuales, bien podría haber sido el fallecido César Chávez, fundador del legendario sindicato LUPE, La Unión del Pueblo Entero, formado por inmigrantes hispanos que trabajan en la agricultura estadounidense. Quien afirmaba: “un mundo en el que los que producen alimentos no son capaces de alimentar a sus hijos, no puede ser un buen mundo”.

Divide y vencerás fue la estrategia de César para conquistar La Galia, divide y vencerás es la estrategia del pago de poder para enfrentar a agricultores y ganaderos

De este mismo modo, una política agraria común, en la que quienes alimentan a los europeos no son capaces de vivir con dignidad de su oficio, no es una buena PAC. Porque una PAC, que con cada nueva reforma sigue llevando a la ruina y obligando a echar el cierre a más y más granjas familiares, es imposible que nos lleve a buen puerto.

Pero es que esta PAC no nació con pretensiones humanistas. Esta PAC fue creada como un sistema de inversión sin riesgo, un negocio seguro para enriquecer aún más a los más ricos. Por eso es tan estúpido e inútil reformar una política agraria común irreformable. Porque la estafa al contribuyente no admite enmiendas, requiere una derogación.

Esta nefasta política agraria común a lo único a lo que conduce, es a que cada año siga descendiendo el número de pastores, cabreros y vaqueros, y a que se siga multiplicando por infinito la cifra de gente ajena a la producción de alimentos que mama de la generosa ubre de los fondos europeos.

Pero a pesar de lo anterior, somos los agricultores y ganaderos de verdad, los sencillos y callados profesionales del sector primario, quienes debemos soportar que la sociedad en su conjunto nos escupa a la cara que somos un hatajo de lloricas, unos cazaprimas y unos ganaduros.

El pago único de la PAC fue creado por señores oscuros en algún siniestro despacho de Bruselas, y sólo allí debe ser destruido. Bruselas, el corazón político de Europa. Una Europa deudora del imperio romano que sueña con volver a ser lo que fue, pero que no es más que el estado cincuenta y uno de los inventores del jazz y los misiles Hellfire.

Una desmemoriada Europa que ha de entender que la única solución para esta PAC pasa por abolirla para elaborar una PAC lógica y justa. Construir desde la destrucción. Como hizo Roma con la Judea. Con la excepción de que de la vieja PAC no debe quedar ni tan siquiera el párrafo de los lamentos.

El corazón político de esta Europa sin rumbo olvida también que los pastores, cabreros y vaqueros españoles tuvimos que traducir en el instituto La Guerra de Las Galias de Julio César, Gallia est omnis divisa in partes tres, por eso conocemos de sobra el divide et impera.

Divide y vencerás es la estrategia que utilizó el gran general romano para enfrentar a los pueblos de Las Galias, debilitándolos hasta conquistarlos. Divide y vencerás, es la misma estrategia que utiliza el pago de poder para sembrar cizaña entre la gente del rural.

Mientras los auténticos productores de alimentos ponen el grito en el cielo, porque los campesinos jubilados, en lugar de manifestarse junto al resto de jubilados por una pensión mínima digna, optan por seguir cobrando su exigua pensión, al tiempo que se escaquean de pagar el cupón de la seguridad social, siguen trabajando las tierras propias y ajenas, y además cobran la PAC...

Mientras los auténticos productores de alimentos ponen el grito en el cielo porque los ganaderos jubilados siguen cobrando los derechos de la PAC por aquellas ovejas que tuvieron hace un tiempo, cuando Gordillo con sus medias bajadas era el dueño y señor de la banda izquierda…

Mientras los auténticos productores de alimentos ponen el grito en el cielo porque el fontanero, el farmacéutico y hasta el maestro del pueblo trabajan las tierras, adquieren nuevas tierras, ceban terneros o montan macrogranjas de macropollos y además cobran la PAC...

Mientras la cada vez más desunida comunidad del pago vive en un continuo todos contra todos, y en los pueblos se respira un descontento guerraruralista, los señores oscuros creadores del pago único, del pago de poder se fuman en la sombra con deleite sus puros, porque ellos continuarán embolsándose su tesoro.

Y no, no hace falta tener el Palantir de Gandalf el Blanco o una bola de cristal para saber que, en la vida real, al contrario que en El Señor de los Anillos, los buenos no tienen nada que hacer. Porque en la vida real, la voluntad humana siempre va a fracasar, siempre va a anteponer el inmoral beneficio económico de unos pocos al bien común.

Resumen: con esta mierda de PAC sólo ganan los malos.

(*) Ganadera y escritora