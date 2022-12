Los retos de la delegada

Tenemos chica nueva, si no en la oficina propiamente dicha, sí en el despacho oficial de la representante de la Junta de Castilla y León en Zamora. Se llama Leticia García y ha dejado el escaño de procuradora para asumir una serie de retos con respecto a Zamora y provincia que de asumirlos de verdad nos pueden reconciliar con la Junta, con la política y con los políticos. Se dice que la nueva delegada territorial es muy trabajadora. Es lo que más se destaca de ella y en ella. Que así sea. Me alegra muchísimo porque ser mujer no debe dar un salvoconducto para la vagancia y la inoperancia. Y de eso ya hemos tenido bastantes muestras.

A su toma de posesión vino una parte importante del Ejecutivo castellano y leonés, incluido el consejero Quiñones, no muy bien visto por estos lares a raíz de los incendios en la Sierra de la Culebra. Si seremos buenos los zamoranos que en lugar de esperar su llegada entonando el rap ‘Váyase señor Quiñones’, no es que el buenazo de Pedraza lo recibiera a los sones de la gaita y el tamboril, es que se dejó pasar la ocasión de manifestarle nuestro enfado. Es lo que tienen los zamoranos, una memoria frágil, son un tanto olvidadizos. Se puede perdonar, pero nunca olvidar.

Me gustan los retos que Leticia García ha trasladado a la sociedad zamorana. Uno de ellos fue titular en nuestro periódico. Hablo de la recuperación económica de esta Zamora tan necesitada de todo, especialmente de buenos dirigentes aquí, en Valladolid y en Madrid. Y otro detalle que también me ha gustado y que espero y deseo sea una constante, su anunciado servicio a la sociedad civil a través de reuniones con distintos colectivos. Que no sean los de siempre, por favor. Solo los afines, no. También los “disidentes” cuyas voces está en la obligación de escuchar. Sus reivindicaciones serán las que más le ayuden en su gestión. Escuche a todos, por favor. Eché de menos a la sociedad civil. Estaban los que están siempre, algunos no aportan nada desde hace tiempo.

Solo con la voluntad esta tierra no va a salir adelante. Me temo que la disciplina de partido y la ideología puedan dar al traste con tan buenas intenciones. Un poquito si no de independencia, sí de autonomía en la gestión, no le vendría nada mal. Ah, y no se equivoque con los futuros nombramientos. Antes, infórmese. Me gusta esta delegada, espero no cambiar de opinión a lo largo de los próximos meses. Mucha suerte.