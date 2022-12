El atractivo de Yolanda

Habrá personas a quienes nos les guste y que no estén de acuerdo con algunos de sus planteamientos, pero no me negarán que la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y de Economía Social tiene un encanto personal que va más allá del desempeño de sus funciones.

Yolanda Díaz parece ofrecer más credibilidad que la mayoría de los políticos actuales, y una capacidad de liderazgo de la llevamos huérfanos demasiado tiempo. Su manera respetuosa y eficaz de manifestarse y de proceder, y sus iniciativas parlamentarias ya empiezan a dar resultados. Quizás por eso, y porque lo que desprende de naturalidad y de verdad es por lo que veo a Yolanda ascendiendo a la cúspide y porqué no a la Presidencia del Gobierno. Sinceramente creo que Yolanda tiene suficiente atractivo como líder político, así como reconocidas capacidades, de las que ya lleva tiempo haciendo gala, como para que se postule con garantías a semejante cometido. Y de lograrlo, Yolanda sería la primera mujer en España que dirigiera el Gobierno de la Nación, que ya iba siendo hora. Enrique Stuyck Romá