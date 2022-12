No se puede negar que el fútbol es el ámbito de la pasión. España, al igual que el resto de los países participantes en el Mundial de Qatar, ha vivido pendientes de lo que sucedía en el país de la polémica. Los supervivientes continúan en ello. Gracias al fútbol se han tapado las deficiencias democráticas que sufren los ciudadanos cataríes. Habrá que volver a recordarlo ahora que España ha sufrido la derrota más humillante de su historia. Ni siquiera un solo penalti, el de la honrilla, frente a un equipo que no debía haber presentado complicación alguna pero que tuvo puntería. La que le faltó al once de Luis Enrique que sigue con esa actitud chulilla o chulesca que pocos aciertan a entender.

Hemos visto cómo el equipo español se iba desinflando, sin capacidad de reacción, realizando una pobre actuación en un Mundial para olvidar Qué felices nos las prometíamos después de los siete goles a Costa Rica y cuan poco nos duró la alegría. Hemos visto cómo el equipo español se iba desinflando, sin capacidad de reacción, realizando una pobre actuación en un Mundial para olvidar. Que caída más estrepitosa. Frente al hito histórico de Marruecos, ya en cuartos, la imagen bochornosa de una España que ha tenido que llorar como una mujer o como un niño lo que no ha sabido defender como un hombre, si se me permite utilizar con pequeñas modificaciones las palabras que se atribuyen a la sultana Aixa, madre de Boabdil “el chico”, tras perder Granada. Jugar con Marruecos suponía mucho más que los dos tiempos del partido, la prórroga y los penaltis. Porque en la mente de la mayoría de españoles estaban Ceuta y Melilla, la valla de la discordia, las acusaciones de la prensa internacional y la animadversión del rey alauita por España, a pesar de haber doblado la cerviz. El palo ha sido mayúsculo y eso no se puede negar por muchos paños calientes que queramos aplicarle al asunto. Encima, Luis Enrique, el entrenador, no ayuda mucho. Le sobra soberbia y le falta humildad. Cuán difícil es encajar una derrota. Y mire que insisto en apelar a Kipling, recordando que Triunfo y Derrota son dos impostores a los que hay que tratar de igual forma. Pues no hay manera. Chulería en los Triunfos y chulería en las Derrotas, además de no reconocer la realidad. Y la realidad dice que el equipo formado por Luis Enrique no era el mejor, poca experiencia, exceso de juventud, no lo sé, ni quiero saberlo ya. Lo que sí sé es que hay que darle un vuelco al asunto. Vuelco que no sé si pasa por el entrenador y luego por todos los demás. Tienen que trabajar mejor el gol que se les resiste.