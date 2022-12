El tren Ruta de la Plata y nuestra provincia de Zamora

“No progresas mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer”.

Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés.

Leía, en días pasados, en nuestro diario La Opinión-El Correo de Zamora, en la sección correspondiente a Benavente, el siguiente titular: “Movimiento Tren Ruta de la Plata” pide incluir la reapertura en la red europea. En varios artículos, publicados en este diario, he reivindicado la reapertura de la línea férrea Ruta de la Plata, Gijón-Sevilla, en su integridad, como lo vienen haciendo multitud de colectivos, sin recibir una respuesta positiva por parte de los gobiernos central y autonómico.

Los representantes en el Congreso de Diputados y en las Cortes Autonómicas de las provincias por las que transcurría la línea férrea hasta que fue cerrada, el año 1985, por el primer gobierno de Felipe González, si mal no recuerdo, que conecta León, Zamora, Salamanca, Extremadura, además de Andalucía por el sur y Asturias por el norte, tienen que reivindicar, con carácter urgente la reapertura de la vía férrea Ruta de la Plata, esto es, la unión por ferrocarril de Gijón con Sevilla y reivindicar especialmente su paso por Zamora-Benavente-Astorga.

Nuestra provincia de Zamora no puede quedar excluida del trazado y paso del tren, es incomprensible que, en momentos como el presente en Benavente sigamos sin tren, tan necesario para el progreso económico y social.

La reapertura de la vía férrea es la única forma de revitalizar la economía de nuestra provincia y que el polo logístico de Benavente no quede aislado para siempre

Recuerdo haber escrito un artículo en relación con la petición que hacía Azucarera de la reapertura de la línea férrea para el transporte de azúcar entre la fábrica de Jerez y el centro logístico de Benavente.

Es incomprensible, que una de las zonas más despobladas de España siga sin un tren que transporte personas y mercancías. Tenemos que poner todos los medios a nuestro alcance para hacer realidad la resurrección de la vía y con ello que nuestra provincia y Benavente en particular, no queden aisladas para siempre, con las consecuencias sociales y económicas que comporta el aislamiento de no acceso a las vías de comunicación ferroviaria.

Luchemos, todos juntos, por la reapertura del ferrocarril, nos afecta a todos jóvenes y mayores. El futuro de nuestra provincia depende de la reapertura de la vía Ruta de la Plata.

Pedro Bécares de Lera