¡Oye, que el paro está bajando!

Estamos asistiendo estos días en el Congreso de los Diputados a insultos, palabrotas y malas maneras de hacer política, eso sí siempre por los mismos Vox, PP y Ciudadanos y claro luego viene la réplica de los partidos progresistas y del resto de partidos, que emborronan el día a día en el hemiciclo Nacional sede de la soberanía del pueblo español, (Que a algunos se les olvida) pues a través de las elecciones democráticas hemos votado a nuestros representantes y ellos son los que marcan el presente y futuro de nuestra nación, pero como digo últimamente se respira un tufillo a golpe institucional y ¿por quién, se preguntarán? Pues los de siempre, la derecha y ultraderecha que no reconocen que perdieron en las elecciones y gobierna un partido de izquierdas-progresista.

Dicho lo anterior, no se escucha en la mayoría de medios periodísticos, televisiones o radios (salvo algunas excepciones) que den noticias tan buenas para España, que el paro está bajando, este mes de Noviembre y que es una cosa extraordinaria pues normalmente en este mes no suele bajar, otra noticia importante (que ha pasado desapercibida) somos el país de la UE que más bajo la inflación y ya hemos desbancado a Francia que ostentaba este ranquin, también está lejos esa recesión que los agoreros y gurús de la economía pronosticaban para España.

Ocurrió cuando la curva de la inflación comenzó a desplazarse hacia abajo. La tendencia hizo que España pasara a ser uno de los países de Europa con los precios más bajos, lo que sucedió cuando empezó a funcionar el tope de los precios de la luz, una decisión del Gobierno que el PP dijo que estaba condenada al fracaso, Un gran disgusto a los que quieren “cuanto peor mejor” para intentar coger el gobierno de este país.

Hay que ser realista y decir la verdad y la verdad es que dentro de lo mal que esta todo el mundo y sobre todo en Europa, somos los que mejor estamos, ya digo dentro de la situación mundial

Por otro lado la economía se va recuperando con todos los problemas que tenemos, nadie lo puede olvidar que estamos en una situación mala y critica, pero para algunas personas, vamos los de siempre porque para otros les va muy bien es el caso de nuestras empresas, según informa el Banco de España, La institución certifica que las compañías han trasladado el encarecimiento de los costes a los precios de venta y han mejorado o mantenido su rentabilidad en esta crisis de inflación, el Banco de España constata que los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios.

Y otra noticia buena en estos días es también el turismo, sobre todo el nacional, en este puente de la Constitución la gente está saliendo más que nunca, los aeropuertos llenos, los trenes a tope, las carreteras con miles de coches atascos para entrar en las ciudades, los hoteles casi llenos en noviembre, las casas rurales, y cientos de pisos de turistas llenos y las calles de las ciudades a tope y con la gente comprando más que nunca, regalos y cosas propias de las navidades, los restaurantes, si no tienes reserva no comes. Si esto es un país en ruina y crisis (como dice la oposición), que venga Dios y lo vea, no hay que cantar victoria, pero hay que ser realista y decir la verdad y la verdad es que dentro de lo mal que esta todo el mundo y sobre todo en Europa, somos los que mejor estamos, ya digo dentro de la situación mundial, y que hay gente que lo está pasando mal, no cabe la menor duda y a esos son a los que más tendríamos que ayudar.

Pero estas noticias no tienen cabida en los informativos, telediarios y tertulias, solo la bronca en el Congreso y con ello despistar a los ciudadanos sin decirles las cosas buenas que está haciendo por este país, este gobierno progresista y democrático y que lo demuestra cada día con las medidas que está tomando para mejorar la situación económica que tenemos. Aunque desgraciadamente no se le reconozca.

Faustino Gómez Pérez