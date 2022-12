Así podemos calificar la nueva edición de la campaña navideña de Caja Rural de Zamora, con el 10% de descuento en compras para los clientes de la entidad que paguen con tarjeta en los datafonos de comercios zamoranos que trabajen con la Caja. No hace falta ponerle apellido alguno porque cuando en Zamora se habla de la Caja todo el mundo sabe que se habla de Caja Rural.

La pregunta más común estos días por parte de los clientes del comercio zamorano no es otra que la de “¿Tienes datafono de Caja Rural?”. Las gentes del comercio de Zamora, como Jesús Domínguez, que son buena gente y miman a su clientela, días pasados te remitían al 1 de diciembre para que pudieras beneficiarte de tan sustancioso descuento. Puede parecer poco, pero cuando la cifra de gasto crece, el descuento también lo hace.

Nunca he podido ocultar mi simpatía y mi afecto por Cipriano García, director general de Caja Rural, por eso no me duelen prendas al asegurar que lo está haciendo muy bien. A veces, en medio de las críticas, de la desconfianza, de las envidias y los celos, de los índices acusadores que no saben hacer otra cosa, incluso de la maledicencia, que de todo hay en esta peculiar viña zamorana. Por eso me encanta que un año y otro siga apostando por esta forma de beneficio para los clientes de Caja y del comercio de Zamora.

Más iniciativas así deberían partir de otras entidades que ni fu ni fa, que se llevan los cuartos a sus centrales y aquí apenas dejan nada, ni siquiera la atención personalizada que, lamentablemente, se está perdiendo para desespero de todos. El comercio de Zamora está más necesitado que nunca del apoyo, en forma de compras, de los consumidores zamoranos. Tenemos un buen comercio. Poco tenemos que envidiar a los de alrededor e incluso más lejanos. Cuánta gente famosa se ha vestido y calzado en tiendas de Zamora, por mucho que luego critiquen a esta ciudad.

Recuerdo un viaje de Carmen Gurruchaga a Zamora. Venía a presentar un libro al Club de La Opinión. Quiso ir de compras, porque le pareció un gran comercio el de esta ciudad. Y en una tienda de zapatos, arrasó. Al día siguiente lo contó en el programa de radio en el que colaboraba y buena propaganda le hizo a nuestras tiendas de toda la vida. La idea de Caja Rural, que es uno de los nuestros, uno de nosotros, es de 10. En el bolsillo se nota. ¡Vaya que se nota! Los supermercados autóctonos también te lo ofrecen. Lo malo son los otros que nada tienen que ofrecer.