Carta abierta al vicepresidente de Castilla y León

Viendo las noticias, a través de la televisión autonómica de Castilla y León, he escuchado sus declaraciones. En ellas, reprochaba a los sindicatos haber salido a la calle a defender los derechos laborales de los trabajadores. Pero no contento con esto, se permitió amonestarles, por no haberlo hecho, para protestar por la subida de los precios, la inflación y la carestía de la vida. Y lo que ya es el colmo del despropósito y la falacia, por no salir a protestar por Golpe de Estado dado en Cataluña, e incluso, se permitió reconvenirles por no estar en contra de los herederos de ETA. Y que lo que tenían que hacer, terminó diciendo usted, que en lugar de protestar y manifestarse, era trabajar más.

Señor vicepresidente. Los sindicatos se crearon en España, y en todo el mundo democrático, para defender los derechos laborales de la clase trabajadora, contra los abusos de los poderosos y de dirigentes como usted. No para defender al Estado Centralista contra ningún Golpe de Estado ficticio. Tampoco es su competencia protestar contra la subida de precios o contra la inflación, lo que sí tienen competencia y obligación es de intentar que los salarios suban de acuerdo con dicha inflación, que es muy distinto. En esta ocasión se ha equivocado, o ha hecho demagogia, señor vicepresidente, porque ahora sí han hecho su trabajo, es decir, han salido a manifestarse en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León Estoy de acuerdo con usted que tienen que trabajar más, pues no siempre hacen su trabajo con diligencia y esmero. Pero en esta ocasión se ha equivocado, o ha hecho demagogia, señor vicepresidente, porque ahora sí han hecho su trabajo, es decir, han salido a manifestarse en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, aunque a usted le moleste. Por todo ello, señor vicepresidente, le aconsejo, aprenda las reglas básicas de la democracia, y las aplique, porque no se puede estar en una institución y en un puesto tan importante sin saberlas, o ignorándolas. De lo contrario, pensaremos que es usted un arribista e incongruente, ya que no respeta las reglas del juego democrático, ni cree en el Estado de las Autonomías y está utilizándolas. Y eso se suele hacer para medrar. ¡Ah! Se me olvidaba. Si los integrantes de EH Bildu, -imagino que es a los que se refiere,-son los herederos de ETA, ¿ustedes, las gentes de Vox, de quién son herederos, del franquismo? Gerardo Seisdedos