Es la pregunta que, constantemente, se hacen millones de españoles: ¿Qué está pasando con tanta alerta alimentaria y farmacéutica? No pasa un solo día sin que se nos notifiquen incidencias y alertas de calidad con retiradas de medicamentos en unos casos y productos alimenticios en otros. La Agencia española del Medicamento y Productos Sanitarios no da abasto. La retirada de medicamentos de uso humano por defectos de calidad está a la orden del día.

Otra que también tiene un trabajo ímprobo es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. No hace otra cosa que retirar productos con la petición expresa de que no se consuman. Lo ultimísimo, una chistorra navarra de venta en una conocida cadena de supermercados que también tiene implantación en Zamora. De embutido a precocinados de todo tipo, pasando por helados, pechugas de pollo, conservas, pizzas, juguetes peligrosos e incluso golosinas infantiles. Cuando no tienen un alto contenido en salmonella, tienen sulfitos que no se contemplan en el etiquetado, lo cual es un fraude, e incluso cosas peores que afectan a leches infantiles, lo que ya es el colmo.

En lo que llevamos de año la Agencia Española de Medicamentos ha publicado un total de 26 alertas, una barbaridad. No se puede una fiar de lo que recete el médico a causa de tanto medicamento en entredicho

Parece que nos quisieran envenenar. Están en ello. Las alarmas han saltados en muchos hogares donde la preocupación es notoria. Sobre todo donde hay niños, jóvenes y ancianos. Mal los supermercados que pasan el testigo de la responsabilidad al ‘maestro armero’ pero mucho peor es que laboratorios farmacéuticos de reconocido prestigio internacional, no reparen en los defectos o riesgos potenciales para la salud de la población, en relación con la calidad, seguridad y comercialización de medicamentos que son portadores de infinidad de peligrosos defectos y efectos adversos para la salud.

¿Cuál será el siguiente producto? ¿Alimentario o farmacéutico? Van a la par. Ya puede estar vigilante el Ministerio de Sanidad porque a este paso se puede producir, en el mejor de los casos, una intoxicación masiva en España. En el peor de los casos, ya sabemos bien qué puede pasar.

Cuando de alimentos hablamos no lo hacemos precisamente de marcas blancas y de marcas desconocidas, con poco mercado, que también, lo tremendo es que en los distintos listados aparecen grandes marcas nacionales e internacionales. A todo ello hay que añadir que los productos cosméticos tampoco se libran de la criba por contener elementos relacionados con el cáncer. Alguien puede, por favor, salir a la palestra informativa y decirnos de una vez por todas, ¿qué está pasando?