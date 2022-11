El viernes por la noche, mientras disfrutaba de la lectura, me topé con una entrevista a Guadalupe Nogués, argentina, bióloga molecular y comprometida en la actualidad con tejer lazos entre la comunicación, la ciencia y la educación. Copio y pego lo que me llamó la atención: “En primer lugar, hay cosas obvias como la crisis climática, los problemas ambientales y los asociados (con las potenciales transformaciones en los procesos productivos y de distribución), y los que van a venir por el cambio probable de la pirámide de población y el envejecimiento poblacional. Hay desafíos importantes en salud, educación y reducción de la pobreza. Todos estos son problemas salvajes, no domesticados, en los que la estructura subyacente es similar a la de la pandemia. Y también tendremos que resolver el problema X: ese que está ahí, y que aún no vemos”. Fin de la cita. Y ahora sigo yo con una pregunta muy facilona de responder: ¿qué piensan en estos momentos? Puede parar unos segundos o seguir adelante. Si continúa, le diré lo que yo pienso.

Del envejecimiento debemos hablar, pero no para verlo como un proceso negativo que solo traerá calamidades y que, como piensan muchas personas, es uno de los factores que explica muchos de los males que aquejan a nuestro tejido productivo

En primer lugar, que me encanta leer palabras que imponen respeto: desafíos, problemas o cambio. Y también disfruto cuando entre los desafíos y problemas se menciona uno que tanta alarma provoca en estas tierras: el envejecimiento poblacional. Y mientras estaba leyendo estas cosas, inmediatamente aterrizó en mi mente lo hablado, compartido y discutido durante los últimos días en el IV Congreso Internacional Silver Economy, promovido por la Diputación de Zamora y que, como ya conocen, se ha convertido en una referencia dentro y fuera de esta provincia. Y eso está muy bien, porque del envejecimiento debemos hablar, pero no para verlo como un proceso negativo que solo traerá calamidades y que, como piensan muchas personas, es uno de los factores que explica muchos de los males que aquejan a nuestro tejido productivo y, en definitiva, a la economía o el empleo. Y no es así. ¿Se imaginan que Zamora se convirtiera en un destino ideal para el cuidado y la atención de las personas mayores? Pues respondan y luego me lo cuentan, ¿vale?

Y sobre “el problema X”, nunca había escuchado una expresión tan sugerente para hablar de los problemas que aún no vemos. Incluso ahora es posible que alguien piense: “¿Y para qué demonios voy a perder el tiempo con lo que aún no ha aparecido? ¡Ya tengo bastante con el día a día como para pensar en estas cosas!”. Aunque sea comprensible, este modo de opinar tiene profundas implicaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si no practicamos la política de la prevención ante cualquier catástrofe natural o humanitaria, ¿cómo vamos a resolverla cuando llegue? Vale, ya sé que alguien seguirá insistiendo en que es un despilfarro gastar energías o recursos para gestionar aquello que aún no ha llegado. El problema es que, cuando llega, se hace evidente el famoso dicho: “Sólo nos acordamos de santa Bárbara cuando truena”. Y los que más se acuerdan suelen ser quienes han olvidado que la mejor política contra los problemas es la anticipación. Por ejemplo, contra el acoso escolar o la violencia contra las mujeres. ¿Me he explicado?