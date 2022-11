Sucede que ahora, este año, la casa en la que me quedo cuando voy a Madrid está junto al Alto de Extremadura, una estación de metro que anuncia la pronta liberación con este poema: La encina, que conserva más un rayo de sol que todo un mes de primavera, no siente lo espontáneo de su sombra, la sencillez del crecimiento; apenas si conoce el terreno en que ha brotado.

Ahí está, escrito en cursiva, azul marino sobre fondo amarillo, imposible no verlo y firmado, con otra tipografía, por Claudio Rodríguez. Ilustre poeta zamorano, aunque eso haya que saberlo o buscarlo, porque ahí no lo dice. Siempre le hago una foto, más o menos la misma foto, con sus dos reflejos fluorescentes inevitables; le hago una foto como si esa fuera la única manera que tengo ya de decir: te he visto, te he vuelto a leer, me abrazas siempre.

Siempre le hago una foto, más o menos la misma foto, con sus dos reflejos fluorescentes inevitables; le hago una foto como si esa fuera la única manera que tengo ya de decir: te he visto, te he vuelto a leer, me abrazas siempre

Es una estrofa de un poema recogido en el libro “Don de la ebriedad”, que tiene incluso versos mejores: Con ese viento que en sus ramas deja lo que no tiene música, imagina para sus sueños una gran meseta. “Imagina para sus sueños una gran meseta” me parece una frase inmensa, esperanzadora. Hoy, que todavía no es un día ni bueno ni malo, encuentro en esa frase el desahogo que Claudio Rodríguez hallaba en el campo abierto.

Antes cuando iba a Madrid tenía muchas ganas de ciudad y ahora, más mayor o más ciudades encima, fuera de las obligaciones de trabajo que me convocan solo he pedido ver otoño. Lo que más espero de hoy es un rato en el Retiro leyendo bajo el sol que ahora me alcanza justo la planta del pie derecho. El sol de invierno es un regalo, un recordatorio: “Si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda” (Xoel López). En semanas de tiempo tan hostil como el de esta en Zamora pienso que cómo no vamos a ser gente dura con tales despertares. “Después de este susto, ya aguantas lo que venga”, dice mi padre.

Me gustó muchísimo esa frase de mi padre, la tuiteé y la imprimo aquí. Me dio cobijo, consuelo, ¿desahogo? para encarar otro de estos días de perros sin tregua de sol de mediodía. Las palabras son tan importantes. “Así estoy yo. Qué encina, de madera más oscura quizá que la del roble, levanta mi alegría, tan intensa unos momentos antes del crepúsculo y tan doblada ahora”, escribía Claudio Rodríguez en el poema que esta mañana me arropa como el rayito de sol que se fue hace un párrafo y que espero que ahora les alcance a ustedes.

El otro día le pregunté a alguien qué hacía cuando estaba triste, ella o el cielo o ambos. Me dijo que darse un baño, dejar correr el agua y beber una copa de vino. Es una escena que siempre suena mejor de lo que resulta en la práctica, según mi experiencia. Mucha logística, dónde posas la copa, qué haces mientras. Yo el otro día supe que me sirve, por ejemplo, no dejar escapar ni un mediodía de luz ahora que pueden faltar. Ponerme las zapatillas, gastarlas un poco en los caminos, llegar al parque del pueblo. Qué bien se lee en los columpios, hay que hacerlo más. Les dejo ahora, mientras todavía hay sol.