La que se está montando

La que está armando la señora ministra de Igualdad porque los jueces, fiscales y cuantos saben de técnica jurídica le han recordado lo que ya le advirtieron cuando el texto de la “ley del solo sí es sí” era un anteproyecto, y aún estaban a tiempo de rectificar, es razón más que suficiente para que el señor presidente tome medidas.

Pero no, como él es consciente también de que durante el trámite parlamentario del referido anteproyecto, de los 71 informes emitidos por los distintos ministerios, organismos e instituciones con responsabilidades en la materia, en relación al asunto, solo se dio cuenta al Congreso de los diputados de una mínima parte de las objeciones contenidas en ellos, pues ahora le toca poner cara de “inocente” y, como de costumbre, buscar a quien responsabilizar del desaguisado para que “pueda cargar con el muerto”.

Sobre la señora Montero, doña Irene, a la que ya me referí hace unos días con motivo de la aprobación de la “ley trans”, advirtiendo de su ferocidad, hoy tengo que decir que su osadía va a la par de su ignorancia, y que no es más, tanto de lo uno como de lo otro, porque no se entrena lo suficiente. ¡Ánimo doña Irene, siga intentándolo, aún puede superarse!

Que el Gobierno tenga que seguir aguantando que personas de la talla de doña Irene tengan mando en plaza, puede ser entendible porque el señor Sánchez, entre otras “cargas”, tiene que seguir soportando la de la señora Montero por ser pareja de quien es. Pero que los españoles permanezcamos impertérritos ante los espectáculos que continua protagonizando la aúnn ministra, es para echarse a llorar.

¡País!