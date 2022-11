Menos ideología política y más unión

En la manifestación convocada el viernes 18 de diciembre por la Diputación, Cámara de Comercio y Ceoe-Cepyme por una fiscalidad diferenciada, salieron a la calle unos 3.000 zamoranos, representan el 5,0% de la población de la capital, y un 1,8% de la población de toda la provincia

La fiscalidad diferenciada afecta a todos los ciudadanos de la provincia, como consecuencia de los beneficios y ayudas que puedan obtener las empresas para ser mas competitivas, realizar inversiones, asentar población con la creación de puestos de trabajo, y sino mantener los actuales.

La fiscalidad diferenciada no entiende de ideología ni de partidos políticos, me hubiera gustado que en la cabeza de la manifestación hubieran estado todos los representantes políticos de la provincia, Subdelegación del Gobierno, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, Ayuntamiento de la capital, representantes sindicales, representantes de las corporaciones municipales de todos los ayuntamientos de la provincia, y de todos los organismos y asociaciones (algunos sí estuvieron).

Todos las personas que tienen responsabilidades o representan a una institución u organismo, son primero personas y a su vez zamoranos o zamoranas. A ellos también les afecta la fiscalidad, porque una vez que dejen de representar u ostentar el cargo de la institución que representan, son zamoranos.

Zamora tiene lo que se merece, porque no tiene unidad, siempre predomina la ideología o el reproche de quién convoca una manifestación, para rechazarla, y no acudir, estamos muy confundidos, cada vez somos menos, y todos los representantes políticos, cuando no haya ciudadanos, ellos también sobraran.

Para ser tomados en consideración, en cualquier manifestacion, la población zamorana tiene que salir en masa a la calle, ya que nuestros políticos no solucionan los problemas de los zamoranos, porque antes se deben a sus ideologías políticas qué a sus deberes como zamoranos o zamoranas.

Por ello, si los zamoranos no nos defendemos nosotros mismos, no nos va a defender nadie, y en cualquier manifestacion, si la población sale a la calle, mayor repercusión social tendrá a nivel autonómico y a nivel nacional, y entenderán que tenemos un problema.

Corría el año 1072, cuando el Rey Sancho el Bravo asedió Zamora durante siete meses para quitársela a su hermana Doña Urraca, a esta gesta o paremia se conoce como Zamora no se ganó en una hora. Para conseguir los objetivos se necesitan tiempo y esfuerzo, los zamoranos podemos poner mucho empeño en conseguir los objetivos, lo qué no tememos es tiempo, la provincia cada vez más envejecida, los jóvenes tienen que emigrar por falta de oportunidades, y cuando se van ya no vuelven, y sin jóvenes, la provincia se muere.

Javier Fincias