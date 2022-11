¿Qué le pasa a Renfe?

Es la pregunta del millón y la que más veces nos formulamos los viajeros, no sólo de Zamora. A los de Galicia también les toca su parte alícuota correspondiente. Las “incidencias” están a la orden del día. Y da lo mismo el Alvia que el AVE, cuando Renfe está por jorobar la tana, lo hace sin más explicaciones. Si acaso una escueta nota a modo de disculpa por SMS que no cuela. Y da lo mismo el convoy de que se trate. El de las 20.40 horas con destino a Orense y la típica parada en Zamora no se salva de las incidencias en la partida, en la llegada y durante el trayecto.

El miércoles pasado, sin ir más lejos. Ni salió ni llegó a su hora. Renfe despachó a los viajeros escribiendo: “Renfe informa: debido a una incidencia en la infraestructura, su tren AVE 4205, circula con una demora de 24 minutos. Por favor, tenga en cuenta que este tiempo puede variar a lo largo de su recorrido. Disculpe las molestias”. 24 minutos que se convirtieron en 45 minutos. Piensas salir y llegar a una hora y pocas veces se cumple con la debida puntualidad. A eso se le llama informalidad, incumplimiento, caos, desastre. Si fueran casos esporádicos habría que rebajar la apreciación pero es que, da la casualidad, de que es un hecho continuado en el tiempo. Tanto con el AVE y apenas da servicio a los pasajeros. Por lo menos a los de Zamora Lo de Renfe me recuerda a la Sonatina de Rubén Darío, “La princesa está triste”. Ya que del AVE hablamos, tomo prestados unos versos que dicen: “¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar; ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de Mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar”. Pues bien, el AVE de Renfe, ni golondrina ni mariposa, ni alas ligeras. De la princesa del poeta sabemos que “está triste, ¿qué tendrá la princesa?, los suspiros se escapan de su boca de fresa”. De los trenes de Renfe no sabemos nada. Solo sabemos que algo se les escapa y no es otra cosa que la puntualidad. Tanto con el AVE y apenas da servicio a los pasajeros. Por lo menos a los de Zamora. Tendremos que salir en procesión, cualquier día de estos, en esta ocasión hasta la estación de ferrocarril para decirle cuatro cosas bien dichas a los directivos de la compañía que pretenden puntera y que les ha salido un poco “retrasada”. Lo que ocurre con Zamora y los zamoranos me escama ya hace algún tiempo.