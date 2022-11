Sarna o sorna (tú decides)

Dicen que “cuando mezclas soberbia e ignorancia obtienes una buena dosis de mediocridad”. Puede que sea lo que le ocurre al consejero de Empleo (Vox) de la Junta de Castilla y León cuando se permite el lujo de hacer declaraciones tan lapidarias. ¡ No faltan trabajadores, faltan ganas de trabajar! Esta frasecita, dicha por alguien que fue responsable del área técnica del Consejo Económico y Social y del propio ECyL deja mucho que desear, ¿no crees? Por cierto, la frase en cuestión se la podía aplicar a su vicepresidente (Vox) enmarcándosela en un cuadro y que la ponga encima de la mesa del despacho para que no se le olvide que, de trabajador nada de nada pero ganas para cobrar los 88.000€ (dinero público) sí que pone.

Este consejero (de empleo) es el encargado de cargarse el Diálogo Social que tantos años lleva funcionando en la comunidad autónoma gobernada por el PP, hasta ahora que gobiernan con su partido hermano que es Vox. Este Consejero (de empleo) es el encargado de desacreditar a los componentes del Dialogo Social; sindicatos y empresarios, pero también pone a los pies de los caballos a su propio Gobierno porque la Junta es la que negocia en el Dialogo Social. Ahora dice este señor que lo que se hace a tres bandas es “bastante ineficaz”. ¿Sabrá lo que significa ser eficaz? Este consejero (de empleo) con la boca que le caracteriza, ligera de lengua, no se ha encomendado ni a Dios ni al Diablo y por artículo 33 y la anuencia del presidente Mañueco, querrá controlar social y económicamente la vida de los castellanos y leoneses haciendo grandes y graves recortes del dinero público de todos y que se invierte en servicios públicos para todos. Por eso el día 27-N hay convocadas manifestaciones en todas las provincias por UGT y CC OO, apoyadas por la sociedad civil: consumidores, mujeres, asociaciones de vecinos, organizaciones agrarias, etc. para defender las libertades y los derechos democráticos que nos quieren arrebatar (cuestión que ya habíamos anticipado). Mientras tanto veréis a los distintos consejeros, visitar las provincias de Castilla y León para poner en marcha el ventilador y esparcir mierda contra otros tapando así la suya y jugando al despiste.

Cuando la Junta no hace su trabajo teniendo las competencias para ello, solo le queda pedir al Gobierno que haga lo que ellos tenían que hacer y no hacen cuando deberían de hacerlo, porque son responsables de haberlo hecho… (parezco Rajoy) aplicando aquello de “ni comemos la berza ni la dejamos comer” o “a mí no me pises que llevo chanclas” (risas). La verdad es que para muchas risas no están las cosas porque cambiar el nombre de una calle de Madrid dedicada a una demócrata, como Justa Freire, por un golpista como Millán Astray ya tiene tela. Decir que la manifestación de los sanitarios en Madrid han sido “algaradas independentistas” ya tiene tela. Defender los monumentos fascistas ya tiene tela. Desde luego risas no provoca. Parece que tanto Ayuso como Almeida están compitiendo para que los nombren máximos exponentes de Vox en la comunidad de Madrid y en la alcaldía respectivamente. (Un buen trabajo de asesoramiento de Miguel Ángel Rodríguez y su mente podrida). Defienden sus tesis como si les fuera la vida en ello, como un mantra. Seguro que los ultras están encantados con semejantes aliados. Ayuso y Almeida son de los que se miran al espejo y se dicen a sí mismos: “Me amo tanto que no hay espacio en MÍ para otra persona” (risas). Ahora entiendo a Feijóo. Entre las declaraciones de estos dos, lo poco que manda en su partido y la maldita hemeroteca (no se iba a librar) no le queda otra que buscarse sus minutos de gloria en los medios de comunicación diciendo que “la guerra civil fue una pelea de abuelos”. ¡ Ay pobriño! Seguro que ahora tiene más empatía por Pablo Casado. Por eso mi artículo pregunta ¿sorna o sarna? El significado no es el mismo, como ya sabrás. La sorna sirve para ironizar, para hablar o escribir en tono burlón. Cuestión bastante sana por cierto. La sarna es una enfermedad contagiosa de la piel causada por un parásito. Ahora entiendo aquello de sarna con gusto no pica. ¡A que tú también lo has pillado! .Yo lo tengo claro. Soy más de sorna. (Risas).

Nieves García (Concejala PSOE en el Ayuntamiento de Moraleja del vino)