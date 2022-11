Meses ha, (se suelen usar años) que las obras en la zona centro entre San Pablo y La Marina se han convertido en un reto. Ese reto lo afrontamos con la idea inequívoca que es un pequeño sacrificio para un bien mayor. No tiene pinta. Como profesional, hay proveedores que ya no vienen, clientes a los que me cuesta un mundo llegar, y la triste sensación que si eres zamorano te pueden pasar por encima.

¿Saben ustedes que cumpliendo con absolutamente toda la legislación estamos sin silencia tras tres años? ¿Saben ustedes que cumpliendo con absolutamente toda la legislación estamos sin silencia tras tres años? ¿Saben ustedes que Mercadona o Lidl la consiguen sin ningún plan para Zamora en dos días? Vaya por delante que apoyamos cualquier iniciativa que eche una mano a Zamora, ¡la provincia qué más pierde desde hace 39 años! Nos vemos en el Mercadona, donde las obras nunca son un problema. Alberto Cancelo