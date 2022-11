No suelo acudir a manifestaciones y mucho menos si el convocante es un partido político, el que sea. El viernes nos convocaba Zamora. Y allí estuve. Para que dejen de reírse de nosotros. Para que dejen de maltratarnos, de ningunearnos, de hacernos de menos, de tratar de humillarnos. Los zamoranos teníamos que dar la talla y la dimos, muy por encima de algunas cifras, a la baja, que se han barajado y que no se corresponden con la realidad. Ha habido un gran malestar en ese sentido.

Sosteniendo la pancarta no vi a ningún miembro del PSOE. Ni estaban ni se les esperaba, lo que demuestra que de zamoranos tienen lo que yo de Obispo. Tampoco se dejó ver ningún representante de Izquierda Unida. Y eso que gobiernan por mayoría absoluta el Ayuntamiento de Zamora, por la que se salió a la calle, y la Casa de las Panaderas es la casa de todos los zamoranos. Bueno, es palmario que de todos, no.

Mientras las ideologías manden siempre veremos lo mismo: división. Si van estos no van los otros. Y si van los otros, no van los de más allá. En esta ocasión sólo se pedía que ejercieran de zamoranos preocupados por el presente y un poco más a largo plazo, por el futuro. Eso de ejercer de zamorano es algo que el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, hace muy bien. A estas alturas ya no tiene que demostrar nada, sobre todo después del hito de Fromago. Sin embargo, ahí está, dispuesto a lo que sea menester por Zamora y los zamoranos que nos quedamos solos y sin esperanzas. Y la esperanza es lo último que debe perderse.

El pasado viernes, nos convocaba Zamora. Hubo rezagados y también paseantes que se orillaron creyendo que estábamos en Semana Santa y que aquello era una procesión. Bueno, sí, pero reivindicativa. Por cierto, también vi pasar de largo a algún que otro miembro destacado de la Semana Santa que no se sumó pero que a la hora de despotricar suele ser el primero. Los que se orillaron eran amablemente invitados a sumarse. Sólo que no todos los zamoranos están por la labor de tirar de este carro que se nos atora en el barro del olvido, de la indiferencia más absoluta.

A muchos zamoranos, ¡cuánta timidez!, les falta ‘punch’, es decir, empuje y se detienen no sólo a ver pasar a los demás, sino a permitir que la agonizante Zamora sea cadáver como no nos espabilemos un poco. Lo cierto es que, históricamente, pertenecemos, somos el reino de León, pero de leoneses tenemos poco. Y eso que nos convocaba la tierra.