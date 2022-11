¡Ay, el espejo!

La semana que se esfuma nos ha dejado una ristra de actividades muy diversas: jornadas, charlas, cursos, ferias, manifestaciones, etc., que desmontan ese tópico que circula por ahí sobre Zamora y los zamoranos: “Aquí casi nunca pasa nada”. Mentira de la gorda, porque aquí pasan tantas cosas como en el resto del mundo, solo que, en muchos casos, son diferentes. Pero claro, como queremos parecernos a esos que supuestamente andan muchísimo mejor que nosotros en tantas cosas, pues ya está: cuando nos miramos en el espejo y no encontramos lo que tienen otros, entonces nos deprimimos y tenemos que ir a la consulta del experto de turno para despechar el problema con toda urgencia. “Doctor, doctor, que siento un dolor aquí, en el costado izquierdo, desde hace una larga temporada. Mire, ya estoy harto de probar los remedios caseros de la abuela. No me hacen nada. Total, que pongo mi salud en sus manos”. Y el doctor, que solo escucha, piensa: “Ya tenemos aquí a otro neurótico. Con lo fácil que es identificar el origen de sus males”.

Se hace hincapié en el envejecimiento de la población y, por extensión, el montante de las pensiones que se reciben en estas tierras. Sin embargo, el espejo nos devuelve muchas más imágenes que lamentablemente no solemos ver

En realidad, el enfermo imaginario, aunque haya acudido a la consulta del médico de cabecera, no tiene ningún problema físico. Solo está sufriendo los efectos de una disonancia cognitiva muy profunda. De tanto mirarse en el espejo de los demás ha llegado a la conclusión de que es muy distinto. Y él, que quiere ser como el resto, siente una desazón que le impide observar la realidad con otros ojos. Por ejemplo, no entiende que otras personas posean mucho más patrimonio que él y, sobre todo, que su pensión sea más baja que la media nacional, con lo que eso implica a la hora de ir de vacaciones con la mujer de toda la vida, reformar la casa, soltar más propinas a los nietos o hacer lo que le venga en gana. También se deprime cuando en el espejo se encuentra con un montón de canas, que le están diciendo “Oye, tío, que ya has sobrepasado la barrera de los 70 años”. Y es que ha escuchado que la media de edad en estas tierras es, más o menos, 10 años más alta que en el conjunto de España. Y claro, con estas noticias, él ya no puede.

La realidad en esta provincia es muy parecida a lo que he relatado. Ustedes hablan con quienes tienen a su alrededor y se encontrarán con opiniones que hacen hincapié en los dos ejemplos: el envejecimiento de la población y, por extensión, el montante de las pensiones que se reciben en estas tierras. Sin embargo, el espejo nos devuelve muchas más imágenes que lamentablemente no solemos ver. Por ejemplo, si visitan IFEZA este fin de semana van a encontrarse con una feria de mujeres emprendedoras. Sí, he escrito bien: mujeres emprendedoras que son un ejemplo para quienes residimos en estas latitudes. Vayan y luego me lo cuentan. Y si en los próximos días tienen tiempo, les aconsejo que se acerquen también hasta el Teatro Ramos Carrión para conocer una nueva visión del envejecimiento en el IV Congreso Internacional Silver Economy, promovido por la Diputación de Zamora. En fin, que si siguen mirándose en el espejo de siempre, no se darán cuenta de que a su alrededor florecen cosas nuevas. Y algunas, créanme, son muy interesantes.