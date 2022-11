Una triste verdad

No conozco personas más entrañables, más atentas, más generosas, alegres y divertidas que Paco e Isaac, dos personas todo corazón, dos personas que ponían el corazón en todo lo que hacían y decían. Juntos formaban un dúo que nos dio muchas alegrías: Los Dos Españoles. No se entiende, aún después de los años, a Paco sin Isaac y a Isaac sin Paco. Va a ser difícil acostumbrarse. El jueves, Paco, en silencio, inició ese viaje sin retorno que va de esa bella mentira que es la vida a esa triste realidad que es la muerte. Ha dejado huérfano a Isaac y a todos cuantos queríamos y queremos a Paco Gallego Neyra. Un hombre bueno en toda la extensión de la palabra. Un compositor extraordinario. Un guitarrista excepcional. Un cocinero de diez. No he probado en mi vida paellas como las que con tiempo, los mejores ingredientes y un concentrado especial, el del cariño que ponía en su elaboración, preparaba Paco a cuantos visitábamos su feudo, el castillo-museo-bodega de Los Dos Españoles.

Sitrama de Tera se ha quedado más solo. Ha perdido a uno de sus hijos más ilustres. Paco e Isaac enarbolaron siempre la bandera de su pueblo natal cuyo nombre pasearon por todo el mundo. Y con ellos, por extensión, iba Zamora. Esta ciudad y provincia, sus instituciones, están en la obligación de reconocer, desde la oficialidad de un título o un galardón, la extraordinaria labor llevada a cabo por estos señores y caballeros de la canción española. Paco e Isaac lo fueron todo en los 70 y 80. Zamora siempre fue con ellos. Cuánto dolor, cuánta pena entre los familiares y amigos de un hombre culto, buenazo, un manitas que convertía en arte todo lo que tocaba, un hombre al que la fama no le afectó nunca porque era de un natural sencillo, campechano, callado, que sabía escuchar y que, a pesar del tiempo transcurrido, cuenta con infinidad de admiradores que hoy lloran su muerte. Comparto ese dolor y esa pena. Una profunda tristeza que me ha cambiado el semblante. Quiero recordar a Paco como le conocí, en estado puro, en su salsa y sacando de ese pozo con viento en vez de agua que es la guitarra, las más brillantes notas musicales. Pocos saben que la sintonía de “El Chiringuito”, “Vive deportivamente”, que tantas veces hemos tarareado, es obra de Paco Gallego Neyra. Siempre se van los buenos, los mejores ha sido la frase, referida a Paco Gallego Neyra, más repetida. Paco solo puede estar donde están los justos, donde están los limpios de corazón, los bondadosos de condición Su calidad humana le precede. Un beso Isaac.