Mundial de fútbol y dinero

Denigrante y vergonzoso para el fútbol y sus protagonistas el que se juegue el próximo Mundial en un país donde no se respetan los derechos humanos Es una lástima que los propios profesionales, sus naciones y el mundo occidental no hayan boicoteado el evento, apenas se ha oido voces en contra del mismo, pero claro la tela es la tela. Cuántos bolsillos se habrán lucrado económicamente de formas no muy claras, hasta aquellos que en su día decidieron la ubicación de este mundial se han arrepentido, claro que después de lucrarse. Angel Santamaría Castro.