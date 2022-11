¿Pero esto de las manifestaciones no era cosa de rojos?

-Oye, que los que mandan en la Diputación, que son de derechas, se han unido con los empresarios de la CEOE y de la Cámara de Comercio para convocar una manifestación en Zamora por su situación de despoblación. Vendrás ¿no?

-Ja, ja, ja ¡Venga, que no estamos a 28 de diciembre aún! Si las derechas de toda la vida no hacen manifestaciones ¡ni que fueran sindicatos y otras gentes de mal vivir como los gais que salen en carrozas! La gente de orden solo ha convocado que yo sepa adhesiones al régimen o demostraciones sindicales con gimnasia. Además, ¿no son los que se han salido de Zamora 10 sin dar una explicación?

-Hombre, que no será el día de los inocentes pero tampoco estamos a mediados del siglo XX. Que como hay democracia y a veces hasta gobiernan los rojos por voluntad del pueblo, pues no queda otra que manifestarse contra el Gobierno porque perjudica a Zamora. Como hace años aquellas marchas para la autovía hasta la frontera.

-¡Ah! claro está. Será porque están cerrando los consultorios médicos y la gente tiene que llamar por teléfono cuando enferma, subiendo al campanario que es donde hay mejor cobertura para que le tomen el pelo con pulsar el 1, el 2, el 3 y… la madre que parió al contestador.

-No, hombre, que ahora te curan con la telemedicina, que es como la televisión que ha sido un gran invento contra el aburrimiento mortal desde que cerró el bar en los pueblos. Pues eso, que al principio no había televisión ni cobertura, pero con los años al menos ya se ve la una y la dos en todos los sitios. Un adelanto.

-Bueno. Pues entonces será por eso: porque no acaba de funcionar bien ni el teléfono ni ese nuevo invento de los nietos, el internet, que cuando vienen en verano al pueblo andan perdidos por el monte buscando cobertura y se tienen que ir hasta el centro de la comarca a ver si allí pueden conectarse con los amigos, o con la novia- je, je, lo ligón que ha salido como el abuelo- porque lo que es aquí ya casi no quedan ni jóvenes, ni mujeres. Y los niños no te digo nada ¡lo que hay que caminar para ver alguno!

-Eso es; mira como hablando se entiende la gente. La demostración empresarial –de momento no se han unido los sindicatos- en el fondo es porque esta provincia pierde población, y algo hay que hacer para que se instalen empresarios, que ahora les llaman emprendedores. Lo digo por si oyes esa palabra que sepas lo que es.

-Gracias, si ya me voy aclarando ¿No ves que hace unos días se fueron los sindicatos a manifestarse a Madrid porque los precios han subido por una guerra en Ucrania que están aprovechando los grandes emprendedores de la energía para subir los precios, y luego que suba todo, menos los sueldos? ¡Claro! Que ahí, en la negociación colectiva, a los emprendedores les cuesta soltar la gallina. Digo yo que habrá que manifestarse por eso con los sindicatos, porque en Zamora tenemos los sueldos más bajos del país. Y las pensiones otro tanto.

-Esto de los precios es más complejo de lo que tú dices. Mira, los que crean puestos de trabajo son los emprendedores. Así que si se sube el sueldo demasiado lo que acaba pasando es que se arruinan y tienen que cerrar ¡Mira, mira en Zamora cómo se cierran negocios que fueron prósperos! Y en los pueblos ya no quedan ni comercios, ni bares. La solución está en ayudar a los emprendedores a instalarse en Zamora.

-Ya te voy entendiendo. Y tienes razón en la cantidad de comercios familiares y bares y pequeños negocios que se han cerrado. Pero esto es como lo del huevo y la gallina que nos preguntaban de pequeños: “¿qué fue antes, el huevo o la gallina?” ¡Y lo que reían de nosotros dijéramos lo que dijéramos! Pues como ahora: ¿si subo el sueldo a los trabajadores tengo que cerrar la empresa, o si el trabajador no cobra un sueldo no puede gastar y hay que cerrarla igual? Pues que lo resuelvan los listos que mandan, pero nos manifestamos por los cierres de negocios. Y de explotaciones en el campo.

- Eso es. Porque la situación de Zamora se ha puesto insostenible ahora, con el nuevo gobierno de rojos de m… Y no me hagas hablar mal.

-¡Anda, que será de ahora la situación de Zamora! Si aquí nunca ha habido una industria grande. Ya cuando Franco a quien se ayudaba era a Valladolid –lo llamaban polo de desarrollo como el apellido de su mujer. Y desde que hay democracia, aquí se han cerrado trenes como el Ruta de la Plata –que unos cerraron y otros no abrieron-, y los emprendedores financieros nos han dejado hasta sin cajeros automáticos. Esto viene de años sin que nos moviéramos lo suficiente para cambiarlo. Así que habrá que seguir luchando contra los gobiernos de España, de la Junta, de la Diputa…

-¡Calla, hombre calla! Que los que mandan en la Diputación son los que convocan la manifestación ¡No se van a manifestar contra ellos!

- Vale, aunque no lo entiendo. Porque también habrá que manifestarse porque la Diputación no ha puesto un euro, para los afectados de los incendios de la Culebra, o porque en pleno siglo XXI no haya agua potable en todos los pueblos, o por las listas de espera en la ayuda a domicilio, o por el mal estado de las carreteras…

-¡Calla, pueblo, calla! Que el que mucho habla, mucho yerra.

-Y el que mucho piensa, mucho acierta. Yo si salgo a manifestarme será por la falta de médicos, porque no me llega la pensión para pagar una residencia, y porque el presidente de la Diputación ha dicho que la Junta es la culpable de que no tengamos dinero para la Silver Economy, -para los viejos, vamos- y la plataforma para poner una biorrefinería dice lo mismo, que la Junta es la culpable.

-¡Venga hombre! Que estáis siempre con la misma kantinela. Que eso que dices son cosas del pasado, y ahora lo que vamos a pedir con contundencia es una fiscalidad diferenciada para Zamora.

-¿Una fisca…qué? ¡Huy! Yo en cosas fiscales no me meto, que ya el gestor me hace la declaración de hacienda todos los años. Pero eso ¿qué es?

-Una ventaja que le dan a Soria, a Teruel y a Cuenca, pero a Zamora no. Eso sí que es indignante. Como lo del vaciamiento del embalse de Ricobayo que nos secó la provincia, calcinada por casualidades y no por falta de medios de extinción. Todo por culpa del gobierno de Sánchez.

-¿Pero el embalse no lo vació la emprendedora Iberdrola a la que el presidente de la Diputación quiso bajar el impuesto de actividades económicas? ¿Y eso de la fiscalidad no es de Europa? Porque si fuera del Gobierno, ya lo habría hecho Rajoy en su día. Pienso yo. Y además, ¿para todo lo que necesitamos contra la despoblación y las ayudas que pedimos no hará falta que alguien pague impuestos? Esto parece que se acerca a un dumping fiscal, como el de Madrid de Ayuso que también quiere atraer empresas bajándoles los impuestos.

- Pues que los paguen los de Madrid y los de Barcelona

-¿Pero ahí no hay también muchos zamoranos o descendientes de los que emigraron?

- Pues que no se hubieran ido, que encima se hacen rojos e independentistas y se llaman Jordis y hasta Patxis. Y la próxima manifestación contra el de aquí por quitar aparcamientos y hacer peatonales las calles comerciales como Santa Clara y San Torcuato. Y por la ORA.

-¿Pero todo eso no lo hicisteis los del PP?

- Sí, pero ¿quién se acuerda?

-Las personas que tenemos memoria histórica…

-Calla, pueblo, calla. Que aquí no queremos saber nada de los muertos esos de las cunetas del archivo de la Diputación. El caso es que volvamos a ganar nosotros.

-¿Pero quiénes y por qué partido?

-Ya se verá: nosotros.

-¿Y en eso de la despoblación no habrá influido estar gobernados en la Junta y Diputación siempre por la derecha?

-“Pío, pío que la diputación no ha sido.”