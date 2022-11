A tapar la calle

Si el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, que no es un político ad hoc afortunadamente, y por eso me encanta, llama a una movilización en las calles por la fiscalidad diferenciada, que cuente con servidora. Es una forma absolutamente democrática de que a quien corresponde se entere de que Zamora existe y que los zamoranos somos unos ciudadanos reivindicativos que no nos conformamos ni con migajas caídas de la mesa del Epulón de turno, ni nos conformamos con esa nada permanente en la que nos quieren hacer desaparecer.

El 18 de noviembre los zamoranos, todos, debemos actuar como si Zamora fuera Fuenteovejuna, todos a una. Todos a cantarle las verdades del barquero al mismísimo lucero del alba que se nos ponga por delante. Lo que tiene que hacer el PSOE es sumarse a esta movilización, dejarse de ideología y de disciplina de partido y demostrar el apego que sienten por esta tierra y sus ciudadanos que, al fin y al cabo, sus paisanos son. Va a ser cierto eso de que necesitamos un partido netamente zamorano que vaya donde tenga que ir, con la cabeza bien alta, a sacarle los colores a los que ya ni vergüenza tienen porque no la conocen. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que armarla y gorda para que se nos dé lo que en justicia nos corresponde. Para que dejen de ningunearnos de la forma que lo vienen haciendo. La exclusión de Zamora en esto de la fiscalidad diferenciada, al igual que en todo lo demás. está provocando que Zamora no cuente, que Zamora no sume en el cómputo nacional, salvo cuando necesitan nuestro voto para afianzarse en el Congreso y en el Senado. Tenemos que vender caro el voto. Todas las instituciones zamoranas, sobre todo la sociedad civil, deben ser conscientes de lo que se juegan y actuar en consecuencia. No podemos seguir procediendo con ese pasotismo que nos hunde en la miseria más absoluta. Si a otras provincias las tienen más en cuenta es porque sus ciudadanos se rebelan y ponen contra las cuerdas a esos señores y señoras que van a las dos Cámaras a calentar el escaño y poco más. Aunque luego nos quieran vender unas hazañas inexistentes. Se apuntan a todo por el plus económico que conlleva, pero nada más. No seamos tan tontos de creer lo que dicen. En esta movilización los únicos colores que debe haber son los de Zamora que todos conocemos. Que nadie venga hablando de manipulación. Quienes en verdad manipulan son los que cortan el bacalao, parten y reparten, quedándose con la mejor parte y como mucho compartiéndola por interés, con los más afines.