Los mayores (otra vez)

Pues sí, aquí estoy de nuevo para hablar de las personas mayores. Pero aviso: si usted aún no entra en esta categoría, le recomiendo que llegue hasta el final, pues también hablaré de quienes dicen ser chavales, jóvenes, maduros, adultos, etc. Sí, de todo quisque, pelaje y condición. Y es que nunca he entendido muy bien las separaciones tan artificiosas que solemos crear para referirnos a las relaciones entre las generaciones. Lo cual suele tener consecuencias muy serias en los modos como, a veces, nos miramos a la cara o nos lanzamos los trastos a la cabeza. Por ejemplo, si yo soy un currante de cuarenta años y me encuentro en un parque con un grupo de personas mayores sentadas en un banco, hablando de sus cosas, con la cacha en las manos y la gorra en la cabeza, es posible que piense: “Míralos, qué bien viven los jodidos. Mientras yo estoy currando, ellos andan por aquí, tomando el sol”. O incluso si es usted aún mucho más osado, puede pensar: “Si no fuera por los que estamos currando, estos viejos se morirían de hambre”.

Si piensan que las dos expresiones que acaban de leer son ofensivas, vamos por buen camino. Y si (espero que no) se quedan tan panchas y tan panchos, pues qué quieren que les diga: ¡tienen un problema muy serio! El caso es que lo relatado más arriba ha sucedido hace unas semanas en un conocido parque de la capital, al lado de la estación de autobuses, lugar de encuentro de cientos de personas, de todas las edades, que buscan un lugar para hablar, pasear, jugar o simplemente mirar la vida con cierta tranquilidad. Y lo escuché mientras estaba sentado, tomando un café, en compañía de una persona algo mayor que yo. Como pueden sospechar, mi reacción fue de sorpresa mayúscula. “¿Pero qué sucede?”, me soltó mi compañera de mesa. Y le dije lo que había escuchado. Ella no había oído nada porque con su ligera sordera consigue que, en muchas ocasiones, no tenga que enterarse de sandeces, groserías e improperios. Pero luego se desató a gusto: “Quienes han dicho eso no solo son analfabetas sino algo muchísimo peor: son malas personas”.

Pues bien, el martes, en mi última clase de la Universidad de la Experiencia, en el campus de Zamora, aproveché esta historia que rondaba mi cabeza para lanzar, una vez más, un mensaje a las personas mayores con las que había compartido las cinco últimas semanas: “No admitan nunca que son un problema. Si lo escuchan o leen, el problema no lo tienen ustedes, es de quienes piensan o se expresan de esa manera”. Y les puse como ejemplo el supuesto “problema” del envejecimiento de la población en esta provincia, del que tanto se escribe o habla en conferencias, jornadas, congresos, tertulias, etc. Porque claro, de tanto leerlo y escucharlo, la gente se lo cree a pie juntillas. Y no: ¡las personas mayores no son un problema! No lo escribo en mayúscula porque las reglas ortográficas y gramaticales no lo aconsejan, pero me quedo con ganas. No podemos ni debemos hablar en esos términos de quienes ya pintan canas. Como tampoco hacemos bien cuando, por ejemplo, pensamos que los jóvenes son lo peor del mundo. También está mal, muy mal.