¡A la calle! (¿Y en los despachos?)

Quieren, ahora, nuestros políticos provinciales, que salgamos a la calle para acompañar sus vergüenzas, cuando apenas quedan unos meses para terminar unos mandatos electorales fracasados para Zamora. Lo promueven, cuando lejos de impulsar a Zamora reivindicando y partiéndose el pecho ante sus “superiores” políticos por lo que Zamora necesita, han permanecido durmientes y silentes en plena mansedumbre, preocupados de que en su establo partidista y personal siguiera habiendo trigo. En Zamora falta apoyo para la competitividad y sobran excusas. Y falta que quienes pueden hacerlo, den la cara y no que esperen a que salgamos nosotros a lavársela.

Sí, Zamora necesita una fiscalidad diferenciada. No es que la merezca o no la merezca. Eso son meros juicios de valor. La necesita porque todos nuestros datos estadísticos en materia de pérdida de población en los últimos años y nuestros índices de población activa y de ocupación, son los peores de España. Porque pensionistas, funcionarios públicos y autónomos de supervivencia son tan aplastantemente mayoritarios frente a los trabajadores por cuenta ajena en empresas generadoras de riqueza que produce bochorno y angustia. Pero no basta. Necesitamos un tratamiento diferenciado en su conjunto, no solo fiscal, y proveniente de todas las administraciones.

Sí, Zamora necesita una fiscalidad diferenciada porque todos nuestros datos estadísticos en materia de pérdida de población en los últimos años y nuestros índices de población activa y de ocupación, son los peores de España

No sirve que el secretario de Estado de Hacienda venga, como hace unos días al “Razones para quedarnos” de La Opinión-El Correo de Zamora, rodeado de los líderes socialistas provinciales -a algunos de los cuales, como Fagúndez, no se les ve más que en estas ocasiones y se marchan enseguida-, a decirnos que tenemos que estar felices de que para otras provincias como Teruel, Cuenca y Soria se apruebe una fiscalidad diferenciada porque si sale bien luego podrá llegar a nosotros. No sirve que se nos diga que las seleccionadas han sido otras provincias porque el parámetro elegido sea uno concreto en el cual ellas sí entran y nosotros no. No sirve que el PSOE provincial agache la cabeza en obediencia a un Sánchez al que no le tiembla el pulso para privilegiar precisamente a los territorios más favorecidos e insolidarios.

No sirve tampoco que quienes ahora nos convocan desde la Diputación: Ciudadanos y PP, hayan dejado transcurrir la legislatura sin conseguir -ni siquiera exigir- a la Junta de Castilla y León por ambos gobernada, el menor trato de favor a nuestra provincia. Privilegiado o de mera compensación frente a lo que a otras se va incluso con fondos europeos que vienen a la región por Zamora o Salamanca y no por las que finalmente los reciben mayoritariamente. Requejo ha descubierto que tenía voz cuando su compañero de partido Igea dejó de ser vicepresidente. Barrios aún sigue afónico.

Saldremos a la calle. Unos se harán la foto con la que atacar a los otros y tapar las propias vergüenzas políticas. Muchos para reclamar para Zamora lo que necesitamos con fuerza y urgencia, confiando en que unos y otros no vuelvan a defraudar sus expectativas. Algunos, con la fuerza de la razón, los datos objetivos y nuestra independencia, saldremos a la calle a decir que seguiremos luchando por Zamora, al margen de obediencias superiores, en cada pueblo y en cada ciudad en los que un solo zamorano quiera pelear por el futuro de todos los nuestros. Los de aquí y los de fuera.

www.elespejodetinta.com