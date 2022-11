El cambio de hora

En la noche del pasado 29 al 30 de octubre finalizó el horario de verano, y a las 3 horas se retrasaron los relojes a las 2, esto es, 1 hora, de acuerdo con la Directiva Europea de Cambio de Hora que, es de aplicación en todos los países de la UE, para lo que denominan, conseguir ahorro energético.

Así las cosas, quien estas líneas escribe, tiene sus serias dudas sobre si efectivamente la medida es eficaz y produce ahorro energético que, repercuta en nuestro bolsillo o si por el contrario, a nivel doméstico no sirve para nada.

Antes de tomar pluma y papel para dar forma a esta columna, he leído varios artículos, y créanme que he llegado a la conclusión de que no existen, a mi juicio, informes que analicen en profundidad el impacto en el contexto presente, ni su repercusión económica favorable para nuestros bolsillos.

Hemos de partir de un hecho base elemental para obtener un hecho consecuencia, y analizar cuál es el consumo de nuestros hogares en los tramos horarios de mayor consumo y más alto precio, toda vez que durante el llamado horario de verano consumíamos menos, al ser muy superior el número de horas de sol y permanecer menos tiempo en los hogares y ser más alta la temperatura ambiente.

No podemos olvidar, que el cambio horario se llevó a efecto y se aprobó en una época totalmente distinta a la actual, con hábitos y formas diferentes a la presente.

Hemos tenido unos años de abundancia, a todos los niveles, y eso ha llevado a que el consumo haya aumentado, porque las nuevas generaciones no han sido educadas en la austeridad, en el ahorro, en la privación, pues parece ser que, ante una petición, está prohibido contestar no y ello nos ha llevado al consumismo sin límite. Los lectores de una determinada edad, recordarán la frase: “El que paga, apaga”. ¡qué gran verdad!

Nuestros mayores nos decían constantemente “apaga esa luz”. Nos educaron en la austeridad y en el control del consumo, a todos los niveles.

Hoy hemos de darles las gracias por habernos educado en ese control del consumo y en el saber valorar el esfuerzo que cuesta conseguir las cosas y prueba evidente, es que muchas personas que no han sabido controlar y gestionar el gasto y el consumo, se encuentran en situaciones verdaderamente angustiosas.

Hay una frase muy gráfica y con un mensaje muy importante dice así: “El que no ahorra una peseta cuando puede, no tiene un duro cuando quiere”

No olvidemos el refrán: “Días de mucho, vísperas de nada”.

Vamos a entrar, en fechas próximas, por razones elementales motivadas por condiciones climatológicas, en épocas de bajas temperaturas, porque el verano no puede durar siempre y se podrán las calefacciones y se engrosarán las facturas de luz y gas.

Leía, hace unos días, en nuestro diario La Opinión-El Correo de Zamora, un artículo brillante de D. Gerardo González Calvo, titulado Elogio de la lumbre, que me recordaba mi infancia, juventud y madurez en Valdescorriel. Mi cordial felicitación a D. Gerardo, buen conocedor de la vida en el mundo rural.

Les recomiendo a quienes no hayan leído el artículo “Elogio de la lumbre”, lo lean, seguro que les recordará una época de su vida pasada.

Creo recordar que fue en los primeros años de la década de los setenta del pasado siglo cuando se comenzó a generalizar el cambio horario, por la crisis del petróleo, el motivo fue aprovechar mejor la luz solar y, en consecuencia, consumir menos luz en la iluminación.

Me pregunto: ¿Se ha conseguido algo positivo? No lo sé. Creo personalmente que no.

Aquí en España, el gobierno, creó la llamada comisión de “los sabios” para establecer, si procedía o no eliminar el cambio de hora y determinar cuál era el mejor, el de verano o el de invierno, en el que nos encontramos, en este momento. La comisión de “sabios” no llegó a nada concreto.

En los pueblos, las personas mayores siempre decían que el horario solar debe mantenerse porque es el mejor para la vida diaria, ¡qué gran verdad!.

Espero que estas breves líneas, sirvan para que reflexionemos y seamos muy prudentes a la hora de encender las luces y la calefacción, porque las facturas presumo, no van a venir baratas y hemos de establecer un plan de ahorro para evitar lamentos posteriores.

Hemos de cambiar nuestras costumbres, porque pasar de mejor a peor, no resulta nada fácil, para ello hemos de controlar el consumo.

Las medidas están en nuestras manos, para evitar situaciones económicas desagradables, a nivel familiar.

Dice nuestro refranero: “Hasta Navidad, ni hambre ni frío pasarás”.

Tomemos nota.

Pedro Bécares de Lera