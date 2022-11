La cosa no está para despilfarrar. La cosa no está para inversiones innecesarias o que pueden esperar. La cosa no está para mirar hacia otro lado y permitir que, en España, tres de cada diez familias no puedan llevar una vida digna. Cuando la dignidad desaparece, al ser humano no le queda nada. El hombre debe tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo. Hay tres cosas que nunca se pueden ni se deben sacrificar: la familia, el corazón y la dignidad.

El alza desmesurada de los precios, las altas tasas de paro y las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania han provocado y provocan cada día que tres de cada diez hogares en España no cuenten con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas. Es lo que se desprende del informe “El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo”, presentado recientemente por Cáritas y Fundación Foessa. Lo que tienen que hacer gobiernos e instituciones es emplear los dineros públicos, que a veces se les van en gilipolleces, en ayudar a quienes más lo necesitan Le comentaba a don Manuel Bretón, presidente Nacional de Cáritas, en su visita del pasado curso al Club de La Opinión, la importancia y la necesidad de difundir este informe que nos abre los ojos y nos cuenta la verdad basada en la realidad. Estos informes no son humo, no disfrazan la realidad, no tienen otra ideología que no sea la caridad. Están magníficamente elaborados y nos despiertan de ese letargo que nos impide ver lo que tenemos delante. Lo que tienen que hacer gobiernos e instituciones es emplear los dineros públicos, que a veces se les van en gilipolleces, en ayudar a quienes más lo necesitan. Mientras los que regalan el dinero a espuertas van a gusto en la burra, seis de cada diez hogares vulnerables restringen el uso de gas, agua y luz. Amén de que el pan nuestro de cada día lo tienen racionado. Bueno, ¡como está Cáritas para remediarlo! Pues, no señor. Tienen que ser los gobiernos los que dejen de despilfarrar y regalar el dinero como si lo fabricaran cada día y atender a las verdaderas necesidades de los españoles entre los que hay multitud de zamoranos. El informe Foessa, impecable como siempre, aborda la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles, sino también de lo mínimo que necesita una familia para vivir con dignidad en un contexto concreto. Dígaselo usted a los que manejan el dinero público. Como cuando los incendios. Anden ellos calientes y a la gente que les den. Pues que sepan que se corre el riesgo de enquistamiento o cronificación de estas situaciones de exclusión social, cuando las familias españolas se las ven y desean para poder sortear sus crecientes dificultades económicas.