Transición energética, ¿a qué precio?

Las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano están provocando un aumento de la temperatura del planeta que genera variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. Ante este hecho, la Unión Europea se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y buscar formas de compensar las emisiones inevitables restantes. Puesto que el calentamiento global se debe en gran parte a la explotación masiva de combustibles fósiles -carbón, gas y petróleo- como fuentes de energía, la principal medida consiste en cambiar de un sistema energético radicado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, basado en las fuentes renovables. Este proceso se denomina transición energética, pero ¿cómo nos afecta?

Son muchos los beneficios de la transición energética, no solo para el medio ambiento sino también para la economía y la sociedad. Es cierto que las fuentes renovables y la electrificación reducen la contaminación de la atmósfera y mejoran la calidad del aire pero además representa una gran oportunidad para el bienestar económico, el crecimiento del empleo y el desarrollo social de las sociedades. Por ejemplo, a raíz de la transición energética han surgido los denominados “empleos verdes”. El compromiso de las naciones y sus ciudadanos con la transición energética es claro. Sin embargo, las crecientes subidas de precios están provocando que más de uno recele sobre la ansiada transición.

La transición energética hacia las energías renovables cambiará el mundo, pero no será gratis. Estos meses hemos sufrido unos precios desbocados de la electricidad, del gas y del petróleo. Esto se debe a que las energías renovables no son capaces de cubrir a todas horas ni todos los días la demanda eléctrica en España. Necesitamos generar electricidad con centrales térmicas de combustibles fósiles y debido al sistema marginalista de fijación de precios el gas, marca directa o indirectamente el precio de toda la electricidad venga de donde venga e independientemente de su coste. Las subidas de precios han provocado que muchas familias tengan problemas para llegar a final de mes y muchos autónomos y pequeños empresarios hayan tenido que cerrar sus negocios ante la imposibilidad de pagar las facturas.

España abandera una transición energética precipitada y abrupta. El gobierno imponiendo su ideología a la realidad social nos conduce a la pobreza energética y al aumento de los costes de la electricidad

El pasado año, ante la subida de precios y la escasez energética, la comisión europea declaró como verde la energía nuclear. La energía nuclear es considerada verde porque los reactores nucleares emiten, solamente, vapor de agua a la atmósfera pues al no tener ningún proceso de combustión en su generación eléctrica, no emiten gases de efecto invernadero. Con la etiqueta verde la Unión Europea pretendía que sus países miembros invirtieran en esta forma de energía. Sin embargo, el gobierno español ha hecho oídos sordos y no solo no invierte en energía nuclear, sino que es el único país del mundo que tiene un plan para el desmantelamiento de los reactores nucleares en el 2027. La decisión del gobierno es un gravísimo error que agravará la situación energética pues sin energía nuclear aumentará la dependencia de los combustibles fósiles, cada vez más caros, para cubrir la demanda energética.

Mientras el resto de países se prepara para combatir la escasez energética, como Alemania, Francia o Polonia que han apostado claramente por la energía nuclear u otros países asiáticos que han ordenado aumentar la extracción de carbón, España abandera una transición energética precipitada y abrupta. El gobierno imponiendo su ideología a la realidad social nos conduce a la pobreza energética y al aumento de los costes de la electricidad.

La transición energética es una preocupación global y compartida por todos los ciudadanos. La pandemia y la guerra de Ucrania han agravado la situación energética generando escasez y provocando un alza de precios que afectan directamente a familias y pymes. El gobierno debe dejar a un lado su agenda ideológica que tanto nos perjudica y sustituirla por una agenda realista, es necesario alargar la vida útil de las centrales nucleares y llegado el caso reactivar las centrales térmicas. Transición energética SÍ, pero NO improvisada y perniciosa.

(*) Físico y analista de datos.