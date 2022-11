La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era entrevistada ayer por Ana Rosa Quintana. No perdí ripio. Esta mujer es cautivadora. Su desparpajo, su naturalidad, su cercanía, esa franqueza suya diciendo lo que muchos pensamos y sólo unos pocos se atreven a decir. No me echo para atrás a la hora de reconocer que me gustaría tener a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de mi comunidad autónoma. Y por extensión, a una mujer como ella presidiendo el Gobierno de España.

La señora Díaz Ayuso dijo muchas cosas a lo largo de un tiempo que se me antojó corto. Me llamó la atención la recomendación, como presidenta del PP madrileño, que hizo a sus candidatos. No quiere “comparsas” acompañando a los líderes. No le gusta eso de verlos callejear rodeados de “séquitos” de gente que no sabes lo que pintan. Siempre me lo he preguntado. A ver si en Zamora se lo aplican todos a izquierda y derecha.

Siempre me he preguntado si tanto los ya elegidos como los por elegir tienen miedo de ir solos por la calle y a los eventos o es que necesitan guardaespaldas. En una ciudad como Zamora no creo que sea necesario

Siempre me he preguntado si tanto los ya elegidos como los por elegir tienen miedo de ir solos por la calle y a los eventos o es que necesitan guardaespaldas. En una ciudad como Zamora no creo que sea necesario. Me repatea ver los “séquitos”, las “comparsas” como las llama la presidenta madrileña, rodeando, o a una mínima distancia, al político de turno. Esto en el PP es sello inconfundible de la casa. Hasta la más tonta, lo pongo en femenino para que no se me tache de machista, lleva dama de compañía. Sólo José María Barrios se libra. Nunca le he visto con la comparsa, con el séquito del que otros alardean y que hace un efecto deplorable.

Sepan los adictos al séquito, a la comparsa, que a nadie pasa inadvertido el espectáculo que se organiza cuando se dejan caer por un acto, el que sea, con la “compaña” de la que son incapaces de prescindir. En Madrid, a lo mejor, pasa un poco más desapercibido, que tampoco, de ahí la advertencia de la presidenta, pero no en provincias. Eso de que los servidores públicos lleguen acompañados de dos, tres o cuarenta y la madre a los actos, da qué pensar. Nada digo en precampaña cuando se suman los que aspiran a un lugar al lado del candidato. Esa forma de arrastrarse, tampoco gusta a la señora Díaz Ayuso.

Hay dispositivos que se me antojan excesivos como cuando el poder central o autonómico se mueven por provincias como Zamora. Y hay otros dispositivos, que siendo menores no encajan. Los séquitos valen una pasta. Y cuando son menores suponen su ascensión inmediata a los cielos del cargo o la canonjía.