Siempre es conveniente, por necesario ,el respeto a los demás, como el de los demás hacía nosotros mismos, para lograr una convivencia pacífica, dichosa, y fructífera. Todo el género humano desea lo mejor, al menos, para sí mismos, salvo los masoquistas y los que sufran de algunas patologías mentales. El Derecho, la economía, la empresa, la cultura, el desarrollo económico y social serán una realidad dichosa para el común de la ciudadanía, siempre que la dignidad de las personas esté s presente en sus relaciones.

Por extensión, esas actitudes, que debieran ser recíprocas entre todos los seres humanos, son también predicables, por útiles y altamente recomendables por lo que enseña y se debe de aprender de la historia, entre todas las naciones de la Tierra, para que la justicia y, consecuentemente, la paz y, subsiguientemente, la cultura y el desenvolvimiento económico y social sea una realidad cada vez amplia y profunda.

Ello exige de cada uno de los ciudadanos, sin excepción, una rigurosa educación, lo que supone, o debiera suponer, un concienzudo sentimiento, bien interiorizado y convencido, de la necesidad inexcusable del respeto a los demás, de empatía, de entendimiento, de saber escuchar.

Y es que hay que observar los más elementales principios del Derecho Natural, como es el de respetar la vida ajena. Por ello, la gente “ilustrada”, la clase política, debiera de conocer y aplicar el Derecho de Gentes de Fray Francisco de Vitoria y el Derecho Internacional Público;la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789; los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Todos ellos “son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra”: la Convención Europea de Derechos Humanos firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950 o la Carta de las Naciones Unidas que se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco,. Su Consejo de Seguridad debería actuar con determinación, con energía, evitando muertes, tomando decisiones aunque sean impopulares también sobre la aplicación de la convención sobre el estatuto de los refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951. El marco jurídico internacional está para cumplirse, pues caso contrario es “letra muerta”.

Los creyentes de cualesquiera religiosas tengan en cuenta el “amor al prójimo”, como predican sus textos sagrados, como aparentan al exteriorizar sus supuestos sentimientos.

De considerar, y aplicar, los dirigentes políticos y la ciudadanía las precedentes consideraciones, no votarían a autócratas asesinos y éstos no producirían tantas pérdidas humanas, dolor y daños económicos al no invadir “la vida y hacienda” de los países vecinos con los que, por el contrario, debieran colaborar, cooperar para el bien de los habitantes de sus respectivas naciones.

Y ante comisiones de los Derechos Humanos no caben actitudes melifluas, bien al contrario, pues a los dirigentes con ideologías totalitarias no hay nada ni nadie que los pare, por ello la necesidad inexcusable de arbitrar todo tipo de medios conducentes a que cesen con los asesinatos. Recordemos los Acuerdos de Múnich de 1938, “que se convirtieron en el símbolo de la inutilidad de los esfuerzos por apaciguar a estados totalitarios expansionistas”.

Como contempla el preámbulo de la Constitución Española de 1978, debemos “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

Esperemos que los asesinos rusos sean juzgados por el Tribuna Penal Internacional, u otro semejante, y si no que se cree uno “ad hoc”, por analogía al de Nuremberg, para que “el peso de la ley caiga sobre ellos”, ya que no pueden devolver las vidas que han segado.

Marcelino de Zamora