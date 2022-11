No soy yo muy de eso del unamuniano sentimiento trágico de la vida, de ese ir tirando como si le debiésemos siempre algo a alguien, o, siguiendo la tradición cristiana, como si estuviésemos aquí para purgar el pecado original y esto que llamamos vida no fuese sino un camino de purgación, contrición y afligimiento por eso de alcanzar la vida eterna, que se me hace poca cosa si hay que regodearse en cada sufrimiento del vivir cotidiano. Vaya, que al final parece que ser felices, o intentarlo al menos, fuese como para pedir perdón por adelantado.

Desde luego que, como cada cual, uno es heredero de la educación recibida y muy especialmente de la familiar, que no es tan explícita como la escolar, pero que pesa mucho más, porque a veces hasta sin palabras, solo con un gesto, es suficiente para transmitir una manera de concebir la vida. Y en mi caso, y quizás en el de más de un lector, era que tampoco había que quejarse mucho cuando venían mal dadas, que peor podrían venir, que ya lo sabían ellos, y que si las cosas eran así sería por algo, así que resignación, mucha resignación. Eso sí, cuando las cosas venían bien había que alegrarse con comedimiento y hasta decoro, fuese a ser que por celebrarlo avivásemos al mal y nos cayera encima con toda su furia.

Así que en estos días que hemos andado en la cada vez más diluida festividad de Todos los Santos (que pesa mucho Halloween, quizás porque es una forma más divertida de enfrentarse a la muerte), ese momento en que el personal acude a los cementerios para honrar a sus muertos, esos que están tan muertos ese día como el día en que se murieron, que ya le decía Lorca a su llorado amigo el torero Ignacio Sánchez Mejías lo de “porque te has muerto para siempre/como todos los muertos de la tierra”, yo, una vez más, no he acudido a la cita con mis difuntos, quizás porque solo el olvido es la muerte, que dijo el Nobel de Literatura François Mauriac, y los míos conmigo van cada día. Lo que no quiere decir que no respete a quienes limpian lápidas y ponen flores y hasta echan una oración, sobre todo si les reconforta, que todo lo que vaya bien a los vivos poco mal ha de hacer a los muertos.

Pero me llevo mal con la exaltación del dolor y la aureola de grandeza con la que a veces se le pretende adornar como si fuese una prueba de la propia grandeza humana; algo así como que a cuanto más dolor, más dignidad como ser humano adquieres. Pues no lo tengo yo nada claro; es más, hay veces que hasta me enfada casi tanto como cuando personas que han sufrido un terrible accidente o una enfermedad hacen declaraciones, vídeos y hasta documentales de cómo lo han afrontado, de lo felices que son gracias a su desgracia, con lo que uno casi se siente un auténtico desgraciado por no haber sufrido tamaño infortunio. Pero allá cada cual.

Como cualquiera que esto leyere, uno tiene y convive cada día con sus dolores, físicos y de los otros, de esos que no se suele hablar, porque, como dice una amiga mía, para qué hablar de ellos. Y estoy de acuerdo. Para qué, si a fin de cuentas cada uno lleva los suyos, aunque no es menos cierto que sigo pensando que compartirlos reconforta, que si la vieja alcahueta Celestina decía que “el placer no comunicado no es placer”, lo mismo vale para el dolor, que si el placer aumenta al contarlo, lo mismo el dolor disminuye al compartirlo.

En cualquier caso, una película que no pasará a los anales de la historia de la filmografía, The Equalizer2, me ha venido a la memoria al escribir estas líneas. En ella dice el personaje Robert McCall, encarnado por Denzel Washington: “Hay dos tipos de dolores. El dolor que duele por dentro y el dolor que altera”. Y quizás todo el sufrimiento se reduzca a eso. Porque el que duele por dentro es el dolor de la impotencia frente a la muerte, frente al final más absoluto e irreversible, ese dolor que cuando te golpea hace que desde ese momento seas otra persona, de manera que hasta deja de sentirse como dolor porque se han hecho uno contigo, de tal manera que nada queda de quien fuiste antes de su aparición a traición y es ahora tan tú como tu propia alma. Por eso, es incapacitante, porque nada se puede hacer.

Menos mal que esos son los menos, porque los más son esos dolores que alteran y que, frente a la incapacitación de los anteriores, estos son los auténticos impulsores de la acción, un acicate para levantarte cada día dispuesto a combatirlos, porque son los que te llevan a arremangarte para hacer el camino y que este sea más amable, a no asumir que las cosas son como son e intentar pintarlas como las quieres, porque sabes que las mereces.

A fin de cuentas, mientras que no nos depositen flores en una lápida, o esparzan nuestras cenizas, tenemos la obligación de vivir y que la vida se parezca lo más posible a lo que queremos que sea. Y al dolor, al dolor, una torera larga cambiada.