Y de repente llegó el otoño

¡Caray, qué ganas tenía de que llegaras! Porque este año te has hecho esperar. Como sabes que me gustas tanto, habrás pensado: “Vamos a ver si es cierto todo lo que cuenta de mí. Si me espera, será verdad. Y si no, pues queda todo dicho”. Y te he esperado, como siempre. Por tanto, a ver qué piensas ahora, que me tienes aquí, deseando caminar juntos por esos mundos de dios, que tanto nos gustan. Por cierto, no sé si tienes algunos planes nuevos para esta nueva temporada. ¿Has pensado algo? Porque tiempo has tenido. Por ejemplo, nuevos senderos, montes, cuevas, arroyos, cascadas, cerros, ruinas, pueblos, ciudades, etc., que visitar. Desde que te fuiste allá por el mes de diciembre, yo he ido anotando algunos parajes que me gustaría conocer con calma. Y cuando digo “calma” ya sabes a qué me refiero: paz, tranquilidad, cachaza, pachorra. Porque te recuerdo que solo así se pueden saborear las cosas importantes de la vida. Algo que he aprendido contigo y que, cuando tengo la ocasión, lanzo a los cuatro vientos para ver si cala.

“Buenas tardes, señora. ¿Le gusta el otoño? Es que mira las hojas con mucho interés?; “Hola, chaval. Aunque te suene raro y atrevido, nos gustaría saber si te gusta el otoño”. Solo dos preguntas dieron mucho de sí

El miércoles, por ejemplo, nos lo pasamos de maravilla. Visitar de nuevo el barrio de Rabiche, en San Frontis, con las gafas de la experiencia y del tiempo acumulado, fue impresionante. Ya te lo dije, que me encantas porque no solo disfruto pisando hojas y mirando los colores tan maravillosos que compartes con nosotros. También me gustas porque me permites caminar con calma por aquí y por allá, observando lo que tenemos a nuestro lado y que en muchas ocasiones (o casi siempre) pasamos por alto. Porque volviendo a Rabiche, ¡qué curioso!: cuando conté en mi entorno que había estado por ahí, algunas personas me miraron con asombro, como diciendo: “Oye, ¿pero qué se te habrá perdido por allí? Mira que eres un tipo raro”. Algunos, además de pensarlo, me lo dijeron a la cara, sin titubeos, porque ya sabes que donde hay confianza pasan estas cosas. Yo les dije que el otoño, es decir, tú, me habías enseñado que delante de nuestros ojos tenemos una infinidad de paisajes que visitar con el fin de conocer y, sobre todo, de aprender.

Y por eso hicimos lo que hicimos el viernes por la tarde. ¿Lo recuerdas? Algunas personas aún estarán pensando que fuimos muy atrevidos, que esas cosas no se hacen, que no se puede abusar de la confianza de la gente así como así. Pero otras me han contado que nunca habían vivido algo similar y que estaría muy bien que se organizaran actividades de este tipo. Y es que yo creo que es fantástico salir de casa para encontrarse con la vida, que es tanto como toparse con las personas en las calles, plazas, caminos, senderos, etc. Y cuando las ves o te cruzas con ellas, te paras y conversas. Como hicimos nosotros. Te recuerdo algunas preguntas para que queden grabadas: “Buenas tardes, señora. ¿Le gusta el otoño? Es que mira las hojas con mucho interés?; “Hola, chaval. Aunque te suene raro y atrevido, nos gustaría saber si te gusta el otoño”. Solo dos preguntas dieron mucho de sí. Y lo más importante: la mayoría de las personas disfrutaron con el juego. Y es que ya sabes que compartir la vida es mucho más fácil de lo que parece.