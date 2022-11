Los amigos de lo ajeno están por todas partes. Nos acechan. Son correosos y no cejan hasta conseguir su objetivo. Por un lado están los timadores que vuelven a crecer en la Zamora del siglo XXI como por generación espontánea, por el otro los que violan los hogares, destrozan todo lo que pillan a su paso, con ánimo de hacer el mal, llevándose no ya los objetos de valor, sino los recuerdos de toda una vida que no tienen precio.

A mí, que un desalmado de estos, engañe tocándole la fibra, a cualquiera de nuestros mayores, me repatea. Merecen, permítame la exageración, prisión permanente revisable. Pero esta gentuza no tiene problema alguno, duran en la cárcel menos que un pastel en la puerta de un colegio. Hay que instruir a nuestros mayores. Hay que decirles que no sean tan confiados. Y que la puerta de sus hogares no la abran a nadie ajenos a su familia o a sus amigos del alma.

En Zamora, también pasan cosas. Ocurre que no nos enteramos porque no se denuncian. En cuanto se avisa a la Policía, esta actúa y ¡de qué forma! Tiene que haber un escarmiento generalizado para todos estos amigos de lo ajeno que se enseñorean de Zamora. El pasado puente, rompieron las ventanas de cristal blindado de una asociación vecinal, donde causaron destrozos de valor, además de llevarse doscientos euros en metálico. Lo que no entiendo es, cómo habiendo tantos vecinos enfrente, arriba y al lado, nadie dio la voz de alarma, nadie se enteró de lo que ocurría en la asociación vecinal.

La rotura de cristales debió producir un ruido inequívoco. La sociedad tiene que concienciarse que, a la menor sospecha, hay que llamar a la Policía. Los agentes resuelven y si los pillan in fraganti, ya no se libran de, por lo menos, pasar la noche a buen recaudo. Luego, claro, como siempre, depende de los jueces en quienes confío. Si hay que redoblar la vigilancia, por favor, que se redoble y eso que la presencia policial en las calles, se nota. Por eso es necesaria la colaboración de la sociedad. Entre todos podemos poner cerco a esta lacra, ya que acabar con ella es asunto difícil.

Cuando la Policía advierte, por favor, hagámosle caso. Ante la mínima anormalidad que observemos en puertas, ventanas, en la propia vía pública, actuemos como auténticos ciudadanos responsables. No hay que tener miedo, prudencia sí, pero miedo, nunca. Comprendo la preocupación del subdelegado del Gobierno. Esto no es bueno para Zamora ni para los intereses de los zamoranos. Además del trauma personal que ocasionan. Tenemos que permanecer vigilantes, porque nos acechan.