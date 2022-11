Digan lo que digan y se pongan como se pongan los que se pasan a España, su historia, sus costumbres y sus tradiciones, por el arco del triunfo, ser español es ante todo un orgullo. Tenemos razones a porrillo para defender el orgullo de ser español. Nuestro idioma se ha convertido en la segunda lengua más hablada en el mundo, con casi 600 millones de hispanohablantes, sólo superada por el chino mandarín. El informe Bloomberg que analiza el sistema sanitario de 200 países determina que el español es el tercer sistema de salud más eficiente del mundo. Uno de los países más seguros del planeta, número 23 del ranking mundial y número 16 de Europa.

A pesar del boom turco gracias a sus telenovelas, España sigue siendo un referente turístico mundial. Hasta 47 lugares españoles son patrimonio de la humanidad lo que nos convierte en el tercer país del mundo en el ránking de la Unesco. En solidaridad sólo nos gana Estados Unidos. Los españoles aportamos 18 millones de euros cada año destinados a 700 proyectos en 35 países. Tenemos repartidos por los cinco continentes a 13.000 misioneros y 2.500 cooperantes. El modelo español de ayuda social es un referente mundial con el Banco de Alimentos y Cáritas como grandes abanderados. En deportes somos, más que la pera, la repera y, además, culturalmente, somos uno de los países más influyentes del mundo. Ocupamos el cuarto puesto.

Ser español es un orgullo que compartimos millones de españoles en todo el mundo

Por eso no puedo entender que en España, y Cataluña es España mientras Sánchez no diga lo contrario, un español sea agredido por llevar una gorra con la bandera de España. Sin mediar palabra, el agresor lo empujó por las escaleras de la estación de metro de Urquinaona. Como siempre ocurre, el agresor no ha sido identificado, pero a buen seguro que se trataba de un miembro del Comité de Defensa de la República, que defienden esa imposibilidad, salvo que Sánchez diga lo contrario, agrediendo a quienes no piensan como ellos.

El agredido ha sufrido múltiples heridas sobre todo en la cabeza. Vamos, para haberle matado. Y solo por llevar la bandera de la patria común, mal que pese al agresor, que no es otra que esta España mía, esta España nuestra, “pueblo de palabra y de piel amarga”, como reza la canción de Cecilia. Qué pena lo que unos pocos quieren hacer con la hermosa y diversa Cataluña, donde son mayoría los que llegaron para arrimar el hombro.

La España que unos pocos detestan es el orgullo de la mayoría. Por razones que no quede. Por eso y por mucho más, ser español es un orgullo que compartimos millones de españoles en todo el mundo.