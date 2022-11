Don Juan Tenorio continúa haciendo de las suyas

Durante el descanso de la representación, nos encontrábamos en el vestíbulo, con la espalda apoyada en la pared más próxima al ropero, cambiando impresiones sobre la primera parte de la función. Hasta nosotros llegaban algunos comentarios de la gente que había a nuestro alrededor. Algunos de ellos provenían de una jovencita de voz cantarina que no hacía nada por evitar que nos enteráramos de lo que pensaba al respecto. El hecho de estar codo con codo con ella, o espalda contra espalda para ser más precisos, hacía que nos enteráramos de pe a pa de lo que decía. O quizás resultó así porque pusimos interés en que así fuera. A saberse cuál fue la verdadera razón.

“Resulta patético lo de este señor”, “para mí es un personaje impresentable”, “no debían escribirse funciones de este tipo con personajes tan machistas “, eran algunos de sus comentarios. Pero puestos a decir, también podía haber añadido la ñoñez que caracteriza a Doña Inés, perfil de mujer que se encuentra a años luz de las féminas de nuestro tiempo. Incluso podría haber dicho que más que una ingenua parecía una mujer entregada. Y es que esta obra que se encuentra en el filo de la cursilería solo es salvada merced a la fuerza que imprime la teatralidad de Zorrilla.

Se trata de una función escrita en el siglo XIX, en pleno movimiento romántico, ambientada en el S.XVI, y eso hay que tenerlo en cuenta, pues entonces el rol de la mujer era simplemente el de madre y esposa. Baste decir que hasta 1870 no se creó la Asociación para la enseñanza de la mujer, y hasta 1910 no les fue permitido el acceso a la enseñanza superior. Por tanto, no debe descontextualizarse el momento histórico, juzgando a Doña Inés como si se tratara de un personaje actual. Probablemente, cuando se estrenó esta función, para el público de entonces la novicia no pasara de ser un personaje ingenuo que no conocía la maldad, y a nadie se le ocurrió pensar que se trataba de una mujer engañada como a un chino, o como una china.

Don Juan, ayer, hoy y mañana, fue, y seguirá siendo, un hombre mezquino cuyo plan de vida se basa en el juego y el engaño

Cierto que Don Juan, ayer, hoy y mañana, fue, y seguirá siendo, un hombre mezquino cuyo plan de vida se basa en el juego y el engaño. Un cínico que utiliza como herramientas su atractiva prestancia y el disponer de dinero, o sea, la seducción y la compra de voluntades, algo tan antiguo como la propia humanidad. Vamos, un jeta de los muchos que se mueven por la vida humillando a la gente y corrompiendo a quienes se les pongan por delante, ya sean novicias, pensionistas, o simples ahorradores de determinados productos de los bancos. Por eso, no es de extrañar que no le cayera bien Don Juan a la jovencita que, hacía aquellos comentarios, como tampoco a ninguna otra persona que conociera la trama de esta función. Pero no por ello debe prohibirse, limitarse, o censurarse la aparición de personajes de este tipo, ya que se empieza censurando y se termina quemando libros o prohibiendo películas.

Todos los años, cuando llegan Los Santos, y vuelve la obra de teatro más representada de la historia en España, Don Juan Tenorio vuelve a hacer alguna de las suyas, haciendo que surjan algunos de estos comentarios. Porque la función ofrece, con creces, la posibilidad de hacerlo. De ahí, que si no existiera habría que escribirla ahora. Aunque solo fuera para sacarle punta al lápiz de Don Juan Tenorio.

En el caso de la representación en el Teatro Principal a cargo del grupo zamorano “La Tijera”, el actor invitado, Daniel Migueláñez, optó por hacer un Don Juan tirando a macarra, restándole donaire al personaje. También ridiculizándolo en algunos momentos, “merecido castigo, a todas luces”, al tratarse de un canalla que basa su vida en aprovecharse de personas indefensas o faltas de experiencia. En otras ocasiones, otros actores optaron por darle un toque de elegancia y distinción. Pero, al fin y al cabo, todos los Don Juan siempre fueron unos tipos aprovechados y falaces (“Un arquetipo de presencia universal, generado por una inmadurez biopsicosocial”, según Marañón). Vamos, “unas joyas” de las muchas que ha habido y seguirá habiendo en nuestra sociedad, por mucho que nos empeñemos en desear lo contrario.

Un buen montaje, con un final apoteósico ha conseguido otra vez La Tijera. Una Brígida difícil de ser mejorada. Una Doña Inés, interpretada por Verónica Calvo, muy convincente. Yun Don Juan sobreactuado al principio, pero felizmente perfilado en la medida que la función iba avanzando. Así, hasta quince actores y actrices entregados que hicieron vibrar al público al final de cada acto. Y ahora, a esperar al año que viene para ver los cambios que, sin duda, incorporará Indalecio A. Campano, cuyo esfuerzo por llevar el Don Juan a buen término, nunca se lo agradeceremos lo suficiente.