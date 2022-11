Cambio de ciclo a la vista

La reciente crisis provocada por la pandemia COVID, aún no cerrada, seguida de las consecuencias globales provocadas por la guerra de Ucrania nos hace sentir a muchos que el modelo económico y político conocido con el nombre de Globalización puede estar cambiado hacia otro modelo aún muy difícil de predecir. Observando y estudiando la historia de la humanidad, sabemos que esto es natural que ocurra cada cierto tiempo. Contemplando nuestro propio devenir, desde que nacimos, yo personalmente he pasado por el largo y oscuro franquismo, he presenciado la socialdemocracia europea, que personalmente añoro, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que en España la representó el largo gobierno de Felipe González (PSOE) y que duró hasta los años 80 del siglo pasado. A lo largo de la historia, en el mundo ha sucedido varias veces y siempre ha creado tensiones que el tiempo va equilibrando, no siempre para mejor.

El modelo que puede estar a punto de desaparecer, aunque no será de forma brusca, es el llamado Globalización basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El uso de este término se utiliza desde los años ochenta, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales comerciales y financieras. Y por esta razón, el fenómeno tiene tantos defensores —como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial— así como muchos detractores. El modelo que puede estar a punto de desaparecer, aunque no será de forma brusca, es el llamado Globalización basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico Es complicado hacer tan pronto un diagnóstico de este modelo que habrá tenido lados positivos y negativos, pero de manera clara no ha contribuido a reducir la desigualdad en el mundo. Incluso en los países más desarrollados han aumentado las desigualdades de clase y entre regiones. Podremos decir, con matices, que somos más ricos, pero más desiguales. Todo apunta a que esto está cambiando con rapidez y posiblemente vayamos a una desglobalización ya incipiente, donde los países quieran controlar sus propias decisiones ante las dificultades exteriores y donde se verán potenciados los nacionalismos populistas que se mueven muy bien en aguas procelosas. La Unión Europea tendrá que hacer equilibrios y contorsiones para mantener acuerdos básicos entre sus miembros. Uno de los elementos que habrá que revisar y corregir en un mundo menos globalizado será el creciente desequilibrio entre la economía financiera y la economía real, donde esta última deberá ser potenciada. Todos hemos visto como los Bancos Centrales de muchos países han tenido que salir y poner dinero para salvar las dificultades de los fondos privados de pensiones. Pero es que antes han tenido que intervenir metiendo dinero en el sistema para solventar las dificultades de los bonos, de los derivados y de las subprimes en 2008. Como cita Esteban Hernández en su reciente libro El rencor de la clase media alta: “Hay mucho capital circulando en unos territorios con necesidades productivas y estratégicas, pero en lugar de dedicarlo a arreglar las cosas importantes se ha destinado a hacer apuestas financieras que cada vez son más arriesgadas que cada vez requieren más intervención de las instituciones públicas para arreglar lo estropeado. Si esas inversiones, que son un problema en sí mismo, las derivásemos hacia la economía real, crearíamos prosperidad, un mercado interior sólido, mejores salarios, mejores condiciones de vida, sociedades más estables... La solución que dio Roosevelt al problema de la crisis estadounidense fue esta. ¿Qué tengo que hacer para salvar el capitalismo? Pues tengo que conseguir que todo ese apalancamiento financiero desaparezca y el capital se dedique a la economía real. Eso fue lo que convirtió a Estados Unidos en la potencia hegemónica a partir la Segunda Guerra Mundial”. Y continua: “Ahora estamos en un instante parecido y tenemos que tomar conciencia de qué tipo de sociedad queremos. Para tener una sociedad estable necesitamos que la gente deje de apostar dinero en cosas abstractas, del bitcoin hasta el derivado de no sé qué, y ponerlas a producir en cosas concretas, sólidas y efectivas para el día a día. Y no se trata solo de una aspiración: es una exigencia geoestratégica”. Estos comentarios parecen evidentes, pero será difícil conseguirlo a corto plazo ya que el sistema financiero está totalmente en sintonía con el Neocapitalismo que hoy preside el mundo de las finanzas. Lo cierto es que entramos en un mundo nuevo, con muchas tensiones y donde la guerra de Ucrania seguirá marcando las tensiones geoestratégicas y de mercado. China sigue a lo suyo, con gobiernos imprevisibles, pero con un enorme potencial en todos los sentidos. Lo mismo ocurre con la India, apoyada en su demografía que dentro de muy pocos años superará a China, lo cual indudablemente incrementará su poder y ambiciones. Amigos, nos tenemos que preparar para curvas peligrosas.