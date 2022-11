La amistad, hoy

La amistad la define el Diccionario de la lengua española como “1. f. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato …” “casina” en estos “tiempos” de tanta incertidumbre y no precisamente “de silencio”, que diría Luis Martín-Santos. Y, claro está, no hay obligación de entablarla; pues supone, al menos, un común denominador de pensamientos y actitudes, difícil de coincidir.

Suponiendo que el ser humano es “sociable por naturaleza”, lo que en muchísimos casos es mucho suponer, desea las relaciones con los demás para comunicar sus “cuitas”, para escuchar la de los otros, para aportar y recibir lo que pueda y lo que necesite, respectivamente. Y es que como indica Abraham Maslow, “A Theory of Human Motivation”, en su “pirámide”, se reflejan las necesidades sociales, las de reconocimiento, entre otras.

Consecuentemente, si hay verdadera amistad, hay que “volcarse” con los amigos, sin reservas, sin excusas, en cualquier momento y circunstancia, adelantándonos a sus requerimientos; pues la amistad es uno de los bienes más apreciado por las buenas gentes, que “haberlas, haylas”. Por cierto, esta misma expresión es el título sobre “Campesinas en la historia de España en el siglo XX”, de Ortega López, Teresa María y Cabana Iglesia, Ana.

Implica la amistad relaciones dificilísimas de alcanzar, por lo que conviene “cultivarlas” de continuo, con “mimo”, con todo el cariño, con el máximo respeto y consideración, con empatía, con sensibilidad, con comprensión, con toda la discreción del “mundo mundial”, con comunicaciones periódicas y frecuentes, tan fáciles y baratas en estos tiempos, etc., etc., etc., especialmente en momentos duros como pueden ser los ocasionados por el quebranto de salud.

Y los “hechos” son el auténtico “barómetro” de su veracidad de la amistad, que no hay que confundir con ser “saludados”, “conocidos”, “colegas”, etc.

Que cada vez tengamos la suerte de conocer, y “saborear”, más gentes, que, por su talante y bonhomía, buena voluntad, etc., merezcan formar parte de nuestro círculo de amistades; y los demás, con esfuerzo y entrega, integremos los suyos.

Y como toda buena, en este caso buenísima, novela “El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha”, nos ilustra mucho y bien sobre la amistad entre el protagonista y “su fiel escudero”, Sancho. Lo tengamos “en la mesilla de noche”.

¿Pero realmente existe…?

Eduviges Bragado Calleja (Pinilla de Toro)