Eso es lo que ha hecho Europa con la acariciada aspiración de la Diputación Provincial para su centro de innovación digital vinculado a la “silver economy”, arrojar un jarro de agua fría a una aspiración de la que, no obstante, Europa reconoce su excelencia. El proyecto no podía ser mejor y el trabajo realizado por Ana Isabel Sánchez y su equipo merecía mejor suerte. Pero hete aquí que la Junta de Castilla y León se metió por el medio y como hasta la fecha, y que yo sepa, el pez grande siempre se come al chico, la maquinaria más poderosa de la autonomía arrolló a la de la institución provincial.

Toda la vida anhelando la ansiada descentralización, echando a Madrid la culpa de todos los males que pudieran asolar a la periferia, y con la creación de las autonomías se ha producido otro tipo de centralización periférica que no parte ni reparte y cuando lo hace siempre se queda con la mejor parte. El Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León que también planteó una propuesta sobre digitalización, muy parecida a la “silver” es la que se ha llevado el gato al agua para convertir a Valladolid, una vez más, en el centro, en este caso de innovación de la comunidad autónoma de nuestros pecados. Algo parecido le hicieron a León con una iniciativa vinculada a la ciberseguridad. Todo para Valladolid y si Zamora se queda sin nada, además de sin almas, porque los puestos de trabajo también se generan en la capital del Pisuerga, a los ínclitos miembros del Ejecutivo castellano y leonés y a sus institutos de competitividades y otras cuestiones, les importa un bledo. Zamora sólo se ha quedado para prometerle lo que no se le da, para que vengan de inauguración, no de pantanos puesto que hasta el agua nos la ha llevado la Confederación Hidrográfica del Duero, dejando los embalses secos, pero sí de futuros museos, de futuros conservatorios, de futuros de estos y de futuros de lo otro. Siempre dejan para mañana lo que pueden hacer hoy. Ya les vale. A la hora de llevarse se llevan hasta las ideas, hasta los proyectos. Si la Junta no hubiera propuesto, en un principio, al presidente Requejo la petición de unir el proyecto de Zamora al del ICE, no estaría pensando lo que pienso ni estaría escribiendo lo que escribo. Dijeron que querían sumar fuerzas en favor de la comunidad autónoma, que como todo el mundo sabe se circunscribe a Valladolid, y Zamora hizo bien en no pasar por ese aro. Estoy con el presidente Requejo en que, cuando menos, resulta sorprendente lo ocurrido.